Fastweb e Vodafone: i conti dei primi nove mesi tra integrazione e l'ascesa dell'AI in Italia

Il panorama delle telecomunicazioni italiane vive un momento di profonda trasformazione, e i recenti risultati finanziari di Fastweb e Vodafone Italia per i primi nove mesi dell'anno svelano una strategia chiara: puntare sulla qualità, l'innovazione e una differenziazione marcata dei servizi. Le due aziende, impegnate in un ambizioso processo di integrazione, stanno ridefinendo il loro ruolo nel mercato, cercando di stabilizzare i ricavi dai servizi tradizionali e di spingere forte sui segmenti ad alto valore aggiunto, come l'ICT e le soluzioni beyond the core.
Al 30 settembre 2025, il quadro delineato mostra una realtà in movimento.
I clienti mobili, che comprendono sia il segmento residenziale sia quello business, hanno raggiunto la cifra di 20 milioni 168 mila, segnando un leggero aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa crescita si traduce in una quota di mercato del 26%. Meno fortunato il segmento dei clienti fissi, residenziali e business, che si attesta a 5 milioni 759 mila, in calo del 3,1%, pur mantenendo una quota di mercato del 30%.
I ricavi totali nei primi nove mesi dell'anno hanno registrato una lieve flessione, attestandosi a 5.383 milioni di euro, l'1% in meno rispetto al 2024. Il margine operativo lordo (EBITDAaL), che esclude i costi di locazione, ha raggiunto 1.244 milioni di euro, in diminuzione del 10,6% rispetto al 30 settembre 2024. Gli investimenti (CAPEX) sono ammontati a 1.011 milioni di euro, un calo del 7,6%, mentre l'Operating Free Cash Flow (OpFCF) si è fermato a 233 milioni di euro, con una contrazione del 21,8%. Questi dati, seppur in diminuzione, vanno letti nel contesto di un mercato fortemente competitivo e di una fase di ingenti investimenti infrastrutturali e di integrazione.
L'attenzione si sposta sui dati rettificati, che offrono una prospettiva leggermente diversa. L'adjusted EBITDAaL è stato di 1.293 milioni di euro, in calo del 7,1% rispetto ai primi nove mesi del 2024. Gli adjusted CAPEX si sono attestati a 936 milioni di euro, registrando una diminuzione del 9,4%. In questo scenario, l'adjusted Operating Free Cash Flow ha toccato quota 357 milioni di euro, mantenendosi quasi stabile con una minima flessione dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Queste cifre suggeriscono una gestione più efficiente dei costi e degli investimenti in un contesto di mercato sfidante.
Nel segmento residenziale B2C, la dinamica è chiara: i clienti mobili sono stati 15 milioni 739 mila, un calo del 2,2% rispetto al 30 settembre 2024. Anche i clienti fissi hanno mostrato una diminuzione, raggiungendo 4 milioni 637 mila, con un decremento del 3,5%. I ricavi complessivi per il B2C hanno raggiunto 2.495 milioni di euro, in calo del 2,8% su base annua. Eppure, anche nel terzo trimestre, l'azienda ha beneficiato di una strategia focalizzata sul valore, che ha portato a una crescita del Net Promoter Score (NPS) e a una diminuzione del churn, il tasso di disabbonamento.
Questo approccio è stato rafforzato dal lancio, a inizio settembre, della prima offerta congiunta Fastweb + Vodafone per le famiglie, un pacchetto che unisce connettività fissa e mobile, energia, servizi digitali e smartphone. Un principio guida: più servizi si attivano, maggiore è il risparmio. Il contributo dei servizi beyond the core, in particolare quelli legati a Fastweb Energia, continua a crescere in modo sostenuto. A fine settembre, a poco più di un anno dal suo debutto, i clienti residenziali che hanno attivato il servizio sono stati 95 mila, un incremento del 34% rispetto al trimestre precedente.
Sul fronte del B2B, i ricavi complessivi nei primi nove mesi dell'anno sono rimasti stabili a 2.362 milioni di euro, con un marginale -0,3% rispetto al 2024. Qui, il trend di crescita dei ricavi da servizi ICT a valore aggiunto è stato evidente, con Cloud, cybersecurity, IoT e le 5G Mobile Private Network (MPN) che hanno generato 605 milioni di euro, con un aumento del 5,4%.
Una performance particolarmente significativa è giunta dalle soluzioni AI end-to-end, basate su infrastrutture nazionali, sicure e conformi al quadro regolamentare, pensate per aziende, PMI e pubbliche amministrazioni. Con l'introduzione della FastwebAI Suite, Fastweb e Vodafone compiono un passo decisivo verso il rafforzamento della sovranità digitale del Paese, consolidando una strategia che integra cloud, cybersecurity e intelligenza artificiale in un ecosistema sicuro, trasparente e interamente controllato. In un'epoca dove l'autonomia tecnologica è fondamentale per la sicurezza nazionale, la competitività e la crescita sostenibile, la partnership si afferma come punto di riferimento per un'infrastruttura digitale sovrana, resiliente e al servizio dell'Italia.
Anche il segmento Wholesale continua a essere un pilastro strategico per la collaborazione, con ricavi totali nei primi nove mesi dell'anno che si attestano a 526 milioni, in crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Il numero di linee fisse a banda ultralarga fornite ad altri operatori nazionali ha visto un notevole incremento del 28%, raggiungendo quota 1.063.000. Il processo di passaggio dei clienti CoopVoce sulla rete mobile di Vodafone Italia si è sostanzialmente concluso nel trimestre.
Grazie a continui investimenti in infrastrutture e innovazione, la rete mobile 5G di Fastweb e Vodafone, riconosciuta come la più performante in Italia, ha raggiunto a fine settembre una copertura dell'87% della popolazione nazionale, un aumento di 11 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Parallelamente, la copertura della rete in fibra FTTH è cresciuta di 13 punti percentuali, coprendo il 54% del territorio nazionale.
Il processo di integrazione industriale e commerciale di Fastweb e Vodafone Italia sta procedendo nei tempi previsti. La riorganizzazione è stata completata, con la nuova struttura aziendale ora pienamente operativa.
È stato lanciato anche il portafoglio d'offerta congiunto per i clienti residenziali, e l'integrazione dei canali di vendita è in fase avanzata, con i negozi di entrambe le aziende che espongono il doppio marchio e propongono offerte allineate. Anche le sinergie previste per i primi nove mesi dell'anno sono in linea con le aspettative, con la migrazione delle SIM mobili Fastweb sulla rete Vodafone Italia che avanza secondo i piani e la progressiva internalizzazione di alcuni servizi precedentemente forniti da Vodafone Group.
