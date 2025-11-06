Eurozona, commercio al dettaglio: chi frena e chi accelera a settembre 2025



L'Unione Europea ha mantenuto una posizione di stabilità, senza variazioni significative. Questi numeri seguono una tendenza già osservata ad agosto 2025, quando il volume era diminuito dello 0,1% in entrambe le aree, suggerendo un periodo di leggera flessione o consolidamento nel breve termine.

Approfondendo i dati settoriali per l'Eurozona, il consumo di cibo, bevande e tabacco è rimasto stabile. Diversamente, i prodotti non alimentari, escluso il carburante per autotrazione, hanno registrato una diminuzione dello 0,2%. I carburanti per autotrazione nei negozi specializzati hanno visto un calo più marcato dell'1,0%. Nel contesto più ampio dell'Unione Europea, il settore cibo, bevande e tabacco ha segnato un -0,2%, mentre i prodotti non alimentari sono rimasti stabili. Per i carburanti per autotrazione, la diminuzione è stata dello 0,9%.

Esaminando le performance degli Stati membri, alcune economie hanno mostrato maggiore resilienza, ma altre hanno affrontato sfide importanti.



Le diminuzioni mensili più consistenti nel volume totale del commercio al dettaglio sono state riscontrate in:

- Lituania (-1,1%);

- Lettonia (-0,7%);

- Slovenia (-0,7%);

- Italia (-0,6%).

Al contempo, Lussemburgo e Malta, entrambi con un +1,7%, l'Estonia (+1,5%) e la Slovacchia (+1,4%) hanno registrato gli aumenti più elevati. La Germania ha visto una crescita contenuta dello 0,2%, ma la Francia ha subito una leggera contrazione dello 0,1%.

Guardando all'orizzonte annuale, il quadro si tinge di toni più positivi. A settembre 2025, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, l'indice delle vendite al dettaglio corretto per gli effetti di calendario è cresciuto dell'1,0% nell'Eurozona e dell'1,3% nell'Unione Europea. Questa ripresa annuale segnala una capacità di recupero e adattamento da parte dei mercati e dei consumatori.





In termini di settori, nell'Eurozona si è assistito a un aumento dell'1,0% per alimenti, bevande e tabacco. I prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) hanno mostrato una crescita ancora più sostenuta, pari all'1,4%. Solo i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati hanno subito una flessione dello 0,7%. Un trend simile si è delineato nell'Unione Europea, con alimenti, bevande e tabacco in aumento dello 0,5%, i prodotti non alimentari in forte crescita dell'1,9% e i carburanti per autotrazione con un incremento dello 0,5%.

Il confronto annuale tra gli Stati membri rivela differenze significative, mettendo in luce sia le locomotive economiche sia quelle che stentano. Gli incrementi annui maggiori nel volume totale del commercio al dettaglio sono stati osservati a:

- Cipro (+8,5%);

- Malta (+6,6%);

- Bulgaria (+5,7%).





All'estremo opposto, alcune nazioni hanno registrato delle diminuzioni:

- Italia (-2,3%);

- Romania (-2,1%);

- Belgio (-0,8%);

- Austria (-0,1%).

La Germania ha mostrato un modesto +0,2%, mentre la Francia ha evidenziato una robusta crescita del +4,3%. Queste variazioni evidenziano un panorama economico europeo che procede a velocità differenziate, influenzato da fattori locali e da dinamiche di consumo specifiche di ogni Paese.