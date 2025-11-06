Come le Imprese femminili possono sbloccare la loro produttività in Italia secondo UnionCamere



Lo studio, parte del Piano Nazionale dell'Imprenditoria Femminile gestito da Invitalia in partnership con Unioncamere e sostenuto dai fondi europei del Next Generation EU per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rivela come l'approccio al finanziamento e all'aggiornamento sia cruciale. In particolare, quando le donne imprenditrici ricorrono al credito bancario e agli incentivi, la loro produttività cresce del +33%, e raggiunge un impressionante +40% se si aggiunge anche la formazione. Questo panorama emerge anche dalle parole di Andrea Prete, presidente di Unioncamere, il quale ha rimarcato: “È una imprenditoria matura, istruita, motivata, con una leadership consapevole quella espressa dalle donne in Italia”. Continua la sua riflessione evidenziando come queste realtà diffondano ricchezza anche nei territori più fragili, necessitando di supporto e semplificazione nell'accesso agli strumenti pubblici. A confermare l'importanza del fenomeno, Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, ha sottolineato l'eccezionalità della Capitale: “Roma è la prima provincia italiana per numero di imprese femminili: quasi 100mila (96.421) al 30 settembre 2025”.

Ciononostante, avverte, i divari persistono e l'obiettivo della piena parità di genere rimane lontano, con solo un'impresa su cinque guidata da donne a Roma come nel resto d'Italia. La burocrazia e le difficoltà nell'accesso al credito sono ostacoli concreti, specialmente per le piccole imprese femminili. Le oltre un milione e trecentomila aziende guidate da donne presenti in Italia lo scorso anno, che rappresentano il 22,2% del totale nazionale, giocano un ruolo fondamentale nell'incrementare la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Non solo, all'interno di queste imprese, le donne costituiscono la maggioranza dei dipendenti, con il 54% contro il 39% delle imprese non femminili. Queste imprenditrici si distinguono per un livello di istruzione più elevato rispetto ai colleghi uomini, con il 25% in possesso di una laurea, e spesso scelgono di mettersi in proprio per autorealizzazione, non per mancanza di alternative lavorative. Una tale motivazione si traduce in realtà aziendali più attente alla qualità e alla valorizzazione delle risorse umane.



Una notevole percentuale del 28% delle imprese femminili adotta misure per la conciliazione dei tempi di vita lavorativa e privata, una quota superiore al 22% delle imprese non femminili. Questo dato cresce fino al 40% in presenza di una leadership laureata, dimostrando una maggiore sensibilità verso il welfare aziendale. Nonostante questi punti di forza, l'universo delle imprese femminili in Italia è spesso caratterizzato da dimensioni contenute, con il 96,2% che conta meno di dieci addetti. Questa struttura contribuisce a una produttività aziendale inferiore del 60% rispetto alle controparti non femminili. Un fattore rilevante è il ricorso al capitale proprio o familiare per l'avvio d'impresa nel 74% dei casi. Sebbene ciò possa garantire una stabilità iniziale, nondimeno può frenare gli investimenti d'impresa strutturati e l'innovazione. La dinamica cambia quando le capitane d'azienda si aprono al credito bancario, un percorso intrapreso dal 37% delle imprese femminili, una percentuale analoga a quella delle imprese non femminili.



In otto casi su dieci, questo accesso al credito si traduce in investimenti concreti, un dato decisamente superiore al 70% delle imprese femminili che non attivano finanziamenti. Le donne imprenditrici mostrano inoltre una marcata propensione a richiedere incentivi pubblici: il 27% li ha già utilizzati e il 19% intende farlo. Le misure più sfruttate includono gli aiuti regionali e il credito d'imposta, con il 15% che ha beneficiato degli incentivi gestiti da Invitalia. Queste imprese, pur mantenendo dimensioni più contenute, dimostrano una solida volontà di investire, in particolare in beni tangibili come macchinari e attrezzature ICT, e nell'ammodernamento organizzativo. Le imprese femminili che combinano finanziamenti all'avvio e incentivi pubblici registrano una crescita della produttività del lavoro del +33% rispetto alle altre. Questa percentuale sale ulteriormente al +40% quando vi è un impegno aggiuntivo nella formazione del capitale umano. Inoltre, la probabilità che queste imprese investano aumenta del +10% e raggiunge il +14% se si focalizzano anche sulla formazione.



La strada per un maggiore sviluppo economico Italia passa chiaramente per il rafforzamento di queste realtà.