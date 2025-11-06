Banca d'Inghilterra: un taglio dei tassi scuote i mercati globali? Cosa sta accadendo realmente?



I prezzi al consumo britannici sono rimasti invariati, registrando un tasso annuale del 3,8% sia a settembre che ad agosto. Un elemento ancora più rilevante potrebbe essere l'imminente inasprimento delle politiche fiscali del Regno Unito, atteso con il prossimo bilancio nazionale. Questo scenario potrebbe spingere i responsabili della politica monetaria a considerare seriamente un abbassamento dei tassi d'interesse. All'inizio di questa settimana, il ministro delle finanze britannico, Rachel Reeves, ha preannunciato ampi aumenti delle tasse per scongiurare un ritorno all'austerity, definendo il suo secondo bilancio annuale come un piano di scelte difficili mirate a proteggere la spesa pubblica e ridurre il debito nazionale. La tempistica di questo discorso pre-bilancio ha lasciato alcuni osservatori perplessi, ma si ritiene generalmente che il prossimo bilancio avrà un effetto disinflazionistico.

Intanto, gli investitori attendono con interesse anche una serie di risultati societari dalle aziende europee, previsti per la giornata.



Tra le compagnie che comunicheranno i loro bilanci ci sono colossi come AstraZeneca e Deutsche Post. L'outlook generale per la salute aziendale europea è migliorato in modo significativo, come mostrano le più recenti previsioni sugli utili, poiché le peggiori paure degli investitori per gli utili trimestrali non si sono concretizzate.

Nel resto dei mercati, le azioni asiatiche hanno mostrato un certo ottimismo, recuperando le forti perdite della sessione precedente. I dati economici USA, migliori del previsto, hanno riattirato gli investitori verso gli indici che si avvicinano ai massimi storici. I timori legati a valutazioni gonfiate dei titoli tecnologici sembrano essersi attenuati per il momento, con gli investitori che non vedono ragioni per il panico dopo la netta flessione di mercoledì. Ad Hong Kong, le azioni delle società di guida autonoma Pony Ai e WeRide hanno subito un calo all'inizio delle negoziazioni, dopo aver raccolto quasi 1,2 miliardi di dollari tramite offerte di azioni.





Diversi funzionari della Federal Reserve interverranno nel corso della giornata, e le loro dichiarazioni potrebbero offrire nuove indicazioni sulle prospettive dei tassi negli Stati Uniti. La resilienza dell'economia USA, la più grande del mondo, ha portato gli operatori di mercato a ridurre le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre. Ora i mercati prevedono una probabilità del 61% di un taglio di 25 punti base, in calo rispetto al 70% circa stimato all'inizio della settimana.

Sul fronte dei dazi, i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno espresso dubbi mercoledì sulla legalità delle tariffe generalizzate imposte dall'ex Presidente Donald Trump. Si tratta di un caso con importanti implicazioni per l'economia globale, che rappresenta un banco di prova significativo per i poteri dell'ex inquilino della Casa Bianca.