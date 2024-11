Unicredit: risultati record, utili in crescita e dividendo in aumento



Unicredit ha registrato risultati record nei primi nove mesi del 2024. L’utile netto ha raggiunto 7,7 miliardi di euro, in crescita del 16% rispetto al pari periodo del 2023. La crescita è stata costante durante l’anno, con un utile del terzo trimestre di 2,5 miliardi, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente e superiore alle stime.

Unicredit: crescita costante e aumento del dividendo

La crescita dei ricavi netti del terzo trimestre è stata del 2,6% rispetto all’anno precedente, con un margine di interesse resiliente di 3,6 miliardi di euro. I ricavi sono stati sostenuti da commissioni per 1,9 miliardi, in rialzo dell’8,5% rispetto al 2022 grazie all’attività della clientela.

Alla luce della sostenibilità del suo rendimento, Unicredit ha migliorato la sua guidance finanziaria per il 2024. La guidance sui ricavi netti è stata incrementata a circa 24 miliardi, da superiore a 23 miliardi, mentre quella per l’utile netto è stata aumentata ad oltre 9 miliardi dalla guidance precedente di «superiore a 8,5 miliardi». La banca punta ad aumentare il dividendo cash dal 40% al 50% dell’utile netto a partire dai risultati del 2025.

"È chiaro che abbiamo ricostruito la nostra capacità di trasformarci, adattarci ed eccellere, sostenuta da una chiara, coerente ed essenziale visione strategica - spiega il ceo Andrea Orcel - A dimostrazione della fiducia che riponiamo nella nostra crescita sostenibile e di qualità, aumenteremo il nostro dividendo al 50% dell’utile netto a partire dal 2025, in rialzo rispetto al 40% attuale, data la solidità dei nostri utili e della nostra generazione organica di capitale. Nell’arco del ciclo, continueremo a dimostrare una redditività solida e distribuzioni eccellenti".

Unicredit: opzioni aperte su Commerzbank

Unicredit sta valutando diverse opzioni per Commerzbank. "Durante il trimestre, abbiamo impiegato parte del nostro capitale in eccesso e abbiamo fatto un investimento in Commerzbank che potrebbe o meno, infine, condurre ad una combinazione completa - aggiunge Orcel - Questo è in linea con il nostro approccio disciplinato verso le opzioni inorganiche, che continuiamo a valutare secondo criteri finanziari stringenti, mantenendo al contempo opzionalità per il futuro. La nostra priorità su base quotidiana resta comunque l’impegno ad accelerare la nostra indiscussa leadership nel settore e a raggiungere le nostre ambizioni di crescita organica".