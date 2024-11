Trump trionfa, Wall Street esulta, ma l'Europa trema



La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane ha scatenato reazioni contrastanti sui mercati globali: euforia a Wall Street, timore in Europa e Asia.

L'euforia di Wall Street

Il Nasdaq ha registrato un balzo in avanti, trainato dalla crescita del 14% di Tesla, la cui quotazione è stata sostenuta dal supporto di Elon Musk. Il dollaro ha guadagnato terreno su tutte le valute, mentre il Bitcoin ha toccato nuovi massimi storici, superando i 75.000 dollari, spinto dalla promessa di Trump di rendere gli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute.

L'entusiasmo degli investitori americani è alimentato dalla previsione di un'accelerazione economica grazie alle politiche di Trump, come il taglio delle tasse, la deregolamentazione e i dazi. Queste misure, se attuate, dovrebbero tradursi in una crescita degli utili delle società americane, ma potrebbero anche alimentare l'inflazione.

La Federal Reserve, con il suo intervento sui tassi previsto per giovedì, si troverà a dover gestire un contesto più complesso, con il rischio di dover limitare i tagli dei tassi d'interesse per contrastare l'inflazione.

L'incertezza europea

In Europa, la reazione ai risultati elettorali americani è stata ben diversa. La minaccia di dazi imposti da Trump ha scatenato timori per l'impatto sulle imprese del settore auto e delle energie rinnovabili. I mercati azionari europei hanno chiuso in calo, con Milano che ha registrato il peggior risultato (-1,54%).

Il vice-presidente della Bce, Luis de Guindos, ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze economiche dei dazi di Trump, sottolineando che le ricadute sarebbero "enormi" sia per gli Stati Uniti che per i loro partner commerciali.

L'euro ha subito un forte calo nei confronti del dollaro, perdendo oltre il 2% durante la giornata. La minaccia di una politica protezionistica da parte di Trump alimenta l'incertezza economica in Europa, in un contesto già segnato dall'inflazione e dalla crisi energetica.

Asia divisa

Le Borse asiatiche hanno reagito in modo contrastante alla vittoria di Trump. Le piazze cinesi hanno aperto in calo, mentre Tokyo ha registrato un balzo del 2,6%. La preoccupazione per i dazi di Trump ha prevalso sui mercati cinesi, mentre in Giappone la fiducia è stata alimentata dalle aspettative di un'economia americana più forte, che potrebbe favorire le esportazioni giapponesi.