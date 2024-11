HCOB PMI Settore Terziario: a ottobre tornano a crescere i nuovi ordini

Il valore principale di questo rapporto, ovvero l'Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria in Italia, è salito ad ottobre a 52.4 da 50.5 di settembre. Il tasso di espansione ha registrato la maggiore accelerazione da giugno, indicando inoltre un tasso maggiore rispetto alla media di lungo termine. Le aziende monitorate hanno collegato l’aumento dell’attività al risultato combinato tra il maggiore flusso di ordini e l’acquisizione di nuovi clienti. All’inizio dell’ultimo trimestre di quest’anno si è registrato un nuovo rialzo del flusso di commesse ricevute dalle aziende dei servizi in Italia, concludendo quindi il deterioramento avutosi ad agosto e settembre. Come riportato dalle aziende campione, l’aumento dei nuovi ordini ha tratto beneficio da un miglioramento del mercato e dall’acquisizione di nuovi clienti. Il quadro delle vendite estere resta tuttavia fermo in contrazione, con gli ultimi dati che segnano il terzo mese consecutivo di declino degli ordini destinati all’esportazione. Secondo quanto riferito, le condizioni delle esportazioni sono state difficili viste le attuali tensioni geopolitiche e un’economia estera in crisi. Nonostante l’afflusso dei nuovi ordini totali sia migliorato, le aziende del terziario in Italia hanno continuato a segnalare livelli di capacità operativa in eccesso. Con ottobre, salgono a tredici i mesi consecutivi in cui si registra un calo del lavoro inevaso, ad un tasso oltretutto lievemente maggiore di settembre. Le aziende del terziario italiano hanno mediamente preferito mantenere livelli occupazionali pressoché stabili, terminando così ad ottobre una sequenza continua di crescita occupazionale lunga quasi un anno. In merito ai prezzi, la pressione dei costi sostenuta ad ottobre dalle aziende dei servizi italiane ha registrato un forte incremento. Il tasso di inflazione è inoltre rimasto simile a quello di settembre, estendendo la sequenza di crescita a quasi quattro anni e mezzo. Le maggiori spese operative riportate dal campione monitorato, sono state collegate all’aumento dei costi dei salari e Seguendo una tendenza simile, i prezzi di vendita del terziario italiano hanno mantenuto più o meno lo stesso tasso di crescita, registrando un marginale ritmo di inflazione come a settembre. Laddove si è registrato un aumento, le aziende lo hanno collegato alla maggiore pressione dei costi. Previsioni di rialzo di nuovi ordini e nuovi clienti hanno alimentato l’ottimismo delle aspettative di ottobre per l’anno a venire. Pur rimanendo saldamente in territorio positivo, il tasso di fiducia mensile è risultato invariato, mantenendo dunque valori deboli rispetto alla media storica.