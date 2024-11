Ferrari in rosso al FTSEMib, ma conferma le stime finanziarie



Dopo un'intensa giornata di scambi, il titolo Ferrari ha chiuso in negativo al FTSEMib, perdendo il 7,06% a 407 euro. Nonostante la flessione, l'azienda ha confermato le stime finanziarie per il 2024, dopo aver annunciato risultati positivi per i primi nove mesi dell'anno.

Un bilancio positivo, ma il mercato non convince

Il Cavallino Rampante ha annunciato risultati finanziari in forte miglioramento nei primi nove mesi del 2024, registrando un incremento significativo sia nei ricavi che nella redditività. Il management ha confermato le principali stime finanziarie per l'intero anno, già riviste al rialzo nel primo semestre. Tuttavia, il mercato ha reagito con un forte sell-off, con un volume di scambi elevato.

Nonostante la flessione del titolo, la performance di Ferrari rimane solida, con un incremento significativo dei ricavi e della redditività. Il management ha confermato le sue aspettative per l'anno in corso, un segnale positivo per gli investitori a lungo termine. Il sell-off di oggi potrebbe essere attribuito a diverse fattori, tra cui la volatilità generale del mercato e la reazione dei trader alla performance del titolo rispetto alle aspettative.

La volatilità del mercato

Il mercato azionario è in un momento di grande incertezza. Le tensioni geopolitiche, l'inflazione e i tassi di interesse in aumento creano un clima di volatilità. Questo contesto generale potrebbe aver influenzato la performance di Ferrari, anche in assenza di notizie negative specifiche riguardanti l'azienda. L'andamento del titolo nei prossimi mesi dipenderà, in parte, dall'evoluzione del contesto macroeconomico.