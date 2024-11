Borsa e Bitcoin in crescita: come sta reagendo il mercato alle elezioni USA



Mercati finanziari in fermento: la notte elettorale negli Stati Uniti ha visto la borsa in forte rialzo e il bitcoin toccare un nuovo record storico, mentre Wall Street digeriva i primi risultati delle elezioni presidenziali.

Borsa in crescita e Bitcoin ai massimi storici

I future sul Dow Jones hanno registrato un balzo di oltre 600 punti, mentre l'indice S&P 500 ha guadagnato oltre lo 0,5%. L'indice del dollaro statunitense ha toccato il suo punto più alto da luglio. Anche le criptovalute, considerate parte del cosiddetto "Trump trade", hanno registrato un'impennata martedì. Il Bitcoin ha superato i 74.000 dollari, raggiungendo un nuovo record storico. Il suo precedente record era stato raggiunto all'inizio di marzo. L'ex presidente Donald Trump in passato ha espresso il suo sostegno alle criptovalute. Il Dogecoin, la volatile criptovaluta sostenuta da Elon Musk, un importante sostenitore di Trump, ha guadagnato oltre il 20% nell'ultimo giorno.

L'incertezza elettorale e le prospettive per la borsa

Mentre Trump era in vantaggio nei primi conteggi, diversi stati chiave non sono stati ancora assegnati martedì sera. Tuttavia, con la corsa tra Harris e Trump eccezionalmente serrata, gli economisti avvertono di una potenziale volatilità in arrivo, soprattutto se i risultati tardassero ad arrivare - o addirittura ci volessero settimane - per essere finalizzati. Nel 2020, ci sono voluti diversi giorni per dichiarare Joe Biden vincitore, mentre le elezioni del 2000 tra George W. Bush e Al Gore si sono trascinate per oltre un mese.

Il Dow Jones ha chiuso la giornata in rialzo di 425 punti, ovvero l'1%; l'S&P 500 ha guadagnato l'1,2%; e il Nasdaq, ricco di titoli tecnologici, ha salito l'1,4%, a testimonianza dell'ottimismo degli investitori mentre gli americani si recavano ai seggi. Storicamente, le azioni sono spesso aumentate il giorno delle elezioni. Questa è la sesta volta consecutiva che l'S&P 500 e il Nasdaq registrano un guadagno il giorno delle elezioni.

"Il mercato sembra essere in un rally anticipatorio di sollievo ora che le elezioni sono qui", ha affermato Louis Navellier di Navellier & Associates in una nota agli investitori martedì. "Anche se è ancora impossibile dire con certezza chi vincerà le elezioni, il fatto che siano alle spalle è un sollievo".

Scenari economici e volatilità del mercato

La prospettiva di un risultato ritardato o contestato potrebbe amplificare le oscillazioni del mercato. "Con il giorno delle elezioni finalmente arrivato, aspettatevi più volatilità del mercato, soprattutto se l'attesa per un risultato è lunga o contestata. La divisione politica rappresenta un rischio per il sentiment degli investitori", ha affermato Adam Turnquist, capo stratega tecnico di LPL Financial.

"Anche se abbiamo attraversato i 'buchi appesi' delle elezioni Bush contro Gore nel 2000, le sfide legali, i riconteggi e l'esperienza del 6 gennaio, forse i mercati sono ormai a prova di caos elettorale", ha aggiunto Turnquist.

Mentre i risultati iniziano ad arrivare, settori del mercato potrebbero reagire in modo diverso a seconda del candidato in testa. Un vantaggio di Harris potrebbe portare a guadagni nei titoli dell'energia verde e della manifattura, date le spinte attese per la spesa infrastrutturale, l'energia pulita e i programmi sociali. Tuttavia, la tecnologia e la finanza potrebbero dover affrontare un maggiore controllo normativo. Un vantaggio di Trump favorirebbe i settori dell'energia, della finanza e dell'industria, con gli investitori che si aspettano ulteriori tagli alle tasse e una posizione normativa più flessibile, ha affermato Turnquist.

Prospettive a lungo termine

Tuttavia, le azioni hanno storicamente registrato un'impennata nei mesi successivi alle elezioni, indipendentemente dal risultato. "La maggior parte dei movimenti dei prezzi delle azioni nel tempo è determinata dagli utili, dall'inflazione e dai tassi di interesse. La politica ha un ruolo, in particolare la politica fiscale e commerciale, ma non così tanto come si potrebbe pensare", ha affermato Turnquist.

I trader si preparano a una settimana turbolenta. Solo due giorni dopo il giorno delle elezioni, la Federal Reserve annuncerà la sua ultima decisione sui tassi di interesse, la prima dopo aver tagliato i tassi di mezzo punto. L'annuncio della Fed arriva a fronte di nuovi dati che mostrano segni di un raffreddamento del mercato del lavoro, aggiungendo un altro livello a una settimana già fitta di impegni per i mercati.