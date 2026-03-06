Tensioni in Medio Oriente e il piano degli USA per frenare il petrolio: cosa rischiano i mercati finanziari globali

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il ritmo degli scambi rimane frenetico e l'incertezza domina le sale operative di tutto il mondo.

La guerra in Medio Oriente continua a pesare sul sentiment degli investitori in modo determinante. Il conflitto sta stravolgendo i flussi logistici mondiali, colpendo duramente i trasporti marittimi, i viaggi aerei e le normali attività aziendali. In questo scenario di estrema tensione il presidente Donald Trump ha espresso il desiderio di avere voce in capitolo nella scelta della futura guida politica dell'Iran. La settimana è stata caratterizzata da un'estrema volatilità dei prezzi del petrolio e da una costante instabilità emotiva tra gli operatori. Gli investitori si sono mossi nervosamente tra la speranza di una tregua e il timore razionale di un conflitto prolungato.

Il settore energetico è quello che ha subito i contraccolpi più pesanti: il petrolio si avvia verso il maggior guadagno settimanale da quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel febbraio del 2022. La paura per un ritorno prepotente dell'inflazione è tornata d'attualità.

I mercati hanno già iniziato a scontare politiche monetarie più rigide da parte delle banche centrali, spingendo i rendimenti verso l'alto. Le borse asiatiche hanno vissuto un momento particolarmente difficile:

- il calo settimanale è stato il più marcato degli ultimi sei anni;

- i rendimenti obbligazionari sono saliti in risposta alle aspettative sui tassi;

- la fiducia degli investitori internazionali è stata messa a dura prova;

- l'incertezza geopolitica ha bruscamente frenato il rally azionario iniziato a gennaio;

- gli attacchi tra USA e Iran hanno cambiato improvvisamente la direzione dei flussi di capitale.

In un contesto così saturo di notizie geopolitiche è facile scordare che oggi verranno pubblicati i nuovi dati occupazione USA, un appuntamento cruciale per chiunque definisca strategie di investimento B2B. Le previsioni per la più grande economia del mondo indicano:

- la creazione di 59.000 nuovi posti di lavoro nel mese di febbraio;

- un deciso rallentamento rispetto ai 130.000 impieghi aggiunti a gennaio;

- un tasso di disoccupazione che dovrebbe mantenersi stabile al 4,3%;

- un'attenzione particolare alla crescita dei salari medi orari;

- la ricerca di segnali di recessione incipiente nel settore manifatturiero.





Il rapporto sarà analizzato con estrema attenzione per scovare eventuali crepe nel sistema economico statunitense. Sebbene sia ancora presto per osservare effetti dirompenti della AI sul mercato del lavoro su larga scala, ogni segnale di contrazione o perdita netta di impieghi verrà interpretato come un segnale d'allarme. La tenuta dell'occupazione resta il pilastro fondamentale per la stabilità macroeconomica. Un aumento imprevisto della disoccupazione potrebbe cambiare radicalmente le prospettive di crescita globale e costringere le banche centrali a rivedere i propri piani. La situazione rimane fluida: i mercati finanziari globali attendono segnali chiari mentre il petrolio continua a dettare legge sulle rotte commerciali internazionali.

