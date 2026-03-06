Record di consegna pacchi B2B per Poste Italiane nel 2025: una svolta per la logistica

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Segmento Pacchi e Logistica ha registrato ricavi per 1,73 miliardi di euro, con una crescita del 9,4 % alimentata da volumi più alti e da una migliore efficienza, nonostante una leggera flessione del prezzo medio per spedizione (-2 %).

Per il 2026, l’obiettivo è chiaro: aumentare la quota di consegne interne al 50 % e potenziare i volumi “Out‑of‑Home” del 20 %. Questa strategia punta a consolidare la posizione di Poste Italiane nel mercato dei pacchi, in rapida espansione, e a offrire alle imprese una soluzione più affidabile e competitiva.

- Incremento consegne interne: da 43 % a 50 % entro fine 2026;

- Crescita volumi “Out‑of‑Home”: +20 % rispetto al 2025;

- Ricavi segmento Pacchi e Logistica: 1,73 miliardi di euro, +9,4 % YoY;

- Tariffa media per spedizione:

-2 % rispetto all’anno precedente;

L’attenzione al miglioramento della produttività e della qualità del servizio è il motore che spinge il gruppo verso una maggiore quota di mercato, soprattutto nel segmento B2B, dove la rapidità e l’affidabilità sono requisiti imprescindibili per le aziende.

