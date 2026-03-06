Record di consegna pacchi B2B per Poste Italiane nel 2025: una svolta per la logistica

Record di consegna pacchi B2B per Poste Italiane nel 2025: una svolta per la logistica

Il gruppo Poste Italiane ha superato la soglia dei 300 milioni di spedizioni in un solo anno, segnando un balzo di crescita che interessa soprattutto le aziende che affidano i propri flussi logistici a partner nazionali.

Poste Italiane ha chiuso il 2025 con 349 milioni di pacchi consegnati, un incremento del 13,3 % rispetto al 2024. Il risultato conferma la posizione di leadership del gruppo nella logistica nazionale e risponde alle esigenze di imprese di Milano, Torino e di tutta la Lombardia.

Il dato nasce dal piano strategico “The Connecting Platform”, che punta a rendere più snella la rete di corrieri interni. Grazie a questa iniziativa, il 43 % dei pacchi è stato recapitato da postini del gruppo, dimostrando una capacità operativa sempre più autonoma.


Segmento Pacchi e Logistica ha registrato ricavi per 1,73 miliardi di euro, con una crescita del 9,4 % alimentata da volumi più alti e da una migliore efficienza, nonostante una leggera flessione del prezzo medio per spedizione (-2 %).

Per il 2026, l’obiettivo è chiaro: aumentare la quota di consegne interne al 50 % e potenziare i volumi “Out‑of‑Home” del 20 %. Questa strategia punta a consolidare la posizione di Poste Italiane nel mercato dei pacchi, in rapida espansione, e a offrire alle imprese una soluzione più affidabile e competitiva.

- Incremento consegne interne: da 43 % a 50 % entro fine 2026;

- Crescita volumi “Out‑of‑Home”: +20 % rispetto al 2025;

- Ricavi segmento Pacchi e Logistica: 1,73 miliardi di euro, +9,4 % YoY;

- Tariffa media per spedizione:

-2 % rispetto all’anno precedente;

L’attenzione al miglioramento della produttività e della qualità del servizio è il motore che spinge il gruppo verso una maggiore quota di mercato, soprattutto nel segmento B2B, dove la rapidità e l’affidabilità sono requisiti imprescindibili per le aziende.



Record di consegna pacchi B2B per Poste Italiane nel 2025: una svolta per la logistica
Clicca per ingrandire l'immagine

Articolo del 06/03/2026

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie