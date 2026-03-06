Pechino scommette sul futuro: il nuovo piano quinquennale della Cina tra crescita moderata e primato AI

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



L'economia non deve solo crescere, deve diventare invulnerabile. Questo cambio di paradigma risponde a sfide interne ed esterne che non possono più essere ignorate:

- la crisi persistente del settore immobiliare che pesa sui bilanci locali;

- un invecchiamento demografico che riduce la forza lavoro disponibile;

- le crescenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti e l'Europa;

- la necessità di una transizione energetica sostenibile;

- la protezione delle catene di approvvigionamento strategiche.

In questo scenario, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale diventa il pilastro fondamentale per mantenere la competitività. Per le aziende che operano nei mercati globali, gli investimenti tecnologici B2B in Cina si stanno concentrando su settori ad altissimo valore aggiunto. Il governo sta convogliando risorse immense verso la produzione di semiconduttori, la robotica avanzata e il cloud computing. L'obiettivo è chiaro: ridurre la dipendenza dall'Occidente, specialmente dopo le restrizioni imposte da Washington sull'esportazione di microchip sofisticati prodotti da giganti come Nvidia.

Tecnologia e difesa: il nuovo binario di Pechino

L'innovazione non è solo una questione di mercati o di eCommerce. Per la leadership guidata da Xi Jinping, il progresso tecnico è strettamente legato alla potenza militare. Il budget per la difesa vedrà un incremento del 7%, superando il tasso di espansione dell'economia generale. Questa spinta riflette la volontà di modernizzare le forze armate entro il 2035, integrando tecnologie civili e militari in un unico ecosistema. Analisti internazionali osservano come la Cina stia accelerando sulla cybersicurezza e sui sistemi autonomi, cercando di trasformare l'AI in un vantaggio tattico sul campo.

Meno enfasi sui numeri del PIL e più attenzione alla leadership tecnologica. Questa frase sintetizza l'anima del nuovo piano quinquennale Pechino. Anche il Fondo Monetario Internazionale conferma questa tendenza, prevedendo per l'area cinese una crescita strutturale che oscillerà tra il 4% e il 4,6% nel medio termine.



Non è un declino, ma una maturazione.

La competizione con gli USA si gioca ormai sui data center e sulle infrastrutture di calcolo. Mentre aziende come Huawei cercano di superare i limiti imposti dai controlli sull'export, il governo centrale incentiva la nascita di campioni nazionali capaci di dominare i modelli di intelligenza artificiale generativa. Per il mercato globale, questo significa una possibile frammentazione dei blocchi economici: da un lato le tecnologie occidentali, dall'altro un ecosistema cinese sempre più autonomo e integrato.

Le ripercussioni di questa scelta toccheranno ogni angolo del pianeta:

- una minore domanda di materie prime tradizionali a causa del rallentamento industriale;

- un aumento della competizione nei settori tecnologici di frontiera;

- una riconfigurazione dei flussi commerciali legati all'alta tecnologia;

- nuovi standard globali per la sicurezza dei dati e delle infrastrutture;

- un possibile rafforzamento degli scambi economici all'interno dei blocchi regionali asiatici.





Il messaggio che arriva dalle Two Sessions è cristallino: la strategia economica della Cina per il prossimo quinquennio non punta a battere record di velocità. Pechino vuole costruire una fortezza tecnologica. La partita del XXI secolo non si vince più solo con le esportazioni a basso costo, ma con il controllo degli algoritmi e della potenza di calcolo. La crescita moderata è il prezzo da pagare per una sovranità che la leadership cinese ritiene oggi più preziosa di qualsiasi punto percentuale di PIL.

Articolo del 06/03/2026



