La crisi energetica globale e il piano di JP Morgan per New York

Secondo le valutazioni di JP Morgan, la copertura dei rischi per le navi in transito richiederebbe circa 350 miliardi di dollari. Questa somma serve a tutelare vite umane, carichi e l'ambiente da possibili disastri. Eppure, la Development Finance Corporation (DFC) dispone di un limite legale di soli 25 miliardi di dollari. Senza un intervento del Congresso per sbloccare nuovi fondi, il piano di protezione navale della Casa Bianca rimane un'ipotesi senza copertura. In Asia, la pressione è massima e le nazioni reagiscono con urgenza:

- la Corea del Sud, che importa il 70% del suo fabbisogno energetico, cerca forniture alternative;

- il Giappone sta tentando di aumentare le importazioni di GNL da Australia e Stati Uniti;

- molte industrie pesanti valutano il ritorno forzato al carbone per evitare il blocco della produzione. La tensione non riguarda solo il comparto energetico ma colpisce anche gli investimenti infrastrutture AI nella regione mediorientale.

Recentemente, alcuni droni hanno colpito i data center di Amazon Web Services negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain. Questi attacchi mettono a rischio la stabilità dei servizi cloud necessari per lo sviluppo tecnologico locale. La sicurezza delle infrastrutture digitali è diventata una priorità assoluta per i progetti di diversificazione economica di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Spostare dati sensibili in zone di guerra comporta costi di protezione immensi e una complessità tecnica mai vista prima. Sul fronte politico interno americano, si registra un improvviso cambio al vertice della sicurezza. Donald Trump ha rimosso Kristi Noem dalla guida del Dipartimento della Sicurezza Internazionale (DHS). La decisione è arrivata dopo una tesa audizione al Senato, segnata dalle polemiche sulla gestione dei confini e sui tragici eventi di Minneapolis. Il suo successore sarà il senatore dell’Oklahoma, Mark Wayne Mullen, chiamato a gestire una fase di profonda incertezza interna.



Mentre il panorama internazionale ribolle, a Wall Street si guarda con attenzione al mercato immobiliare commerciale New York. Jamie Dimon, alla guida di JP Morgan, sta ultimando la nuova sede al 270 di Park Avenue. Si tratta di un gigante d'acciaio che domina lo skyline di Manhattan, simbolo di potenza finanziaria. La banca punta ora ad acquisire il celebre Roosevelt Hotel per completare il proprio campus urbano. L'immobile appartiene al governo del Pakistan, che però oppone resistenza alla vendita totale. Il governo pakistano preferirebbe una collaborazione strategica per mantenere un piede diplomatico a New York. Ciononostante, le trattative proseguono in un clima di stallo. L'hotel rimane chiuso e con le insegne spente: la sua sorte dipende ora dall'equilibrio tra diplomazia internazionale e interessi bancari. Il futuro della logistica globale e del potere urbano si decide tra i corridoi di Washington e i grattacieli di New York.



La paralisi energetica in Iran e la carenza di fondi della DFC evidenziano la fragilità di un sistema che non può reggersi solo sulle promesse politiche. Al contempo, la resilienza dei grandi gruppi bancari come JP Morgan mostra come il capitale cerchi sempre di consolidare la propria posizione, anche durante le tempeste geopolitiche più violente.

Articolo del 06/03/2026



