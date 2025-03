Tokenizzazione dei fondi: la finanza italiana guarda al futuro digitale

Ma cosa significa esattamente? In parole semplici, si tratta di rappresentare digitalmente un asset finanziario, come una quota di un fondo, attraverso un token su una blockchain.

Il processo di digitalizzazione della finanza sta accelerando, con la tokenizzazione che emerge come una delle tendenze più promettenti. Assogestioni, in collaborazione con PwC e l'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, ha elaborato delle linee guida per i "Fondi italiani digitali", con l'obiettivo di guidare la transizione verso il digitale.

Stefano Rossi, senior manager di PwC, ha sottolineato come la finanza tradizionale stia migrando verso il mondo digitale, evidenziando che il vero valore si trova on-chain, ovvero sui registri distribuiti della blockchain. Attualmente, gli asset digitali hanno un valore di circa tre trilioni di dollari, una piccola parte rispetto alla finanza globale, che supera i cento trilioni.

Tuttavia, le stime prevedono che la finanza su blockchain possa raggiungere i 15 trilioni di dollari.

Le asset class più adatte alla trasformazione e alla gestione su blockchain includono liquidità, bond e fondi. Roberta D’Apice, direttore Affari legali di Assogestioni, ha precisato che, per il momento, le iniziative sono limitate ai fondi che emettono quote tokenizzate. L'efficienza massima si raggiungerà quando gli stessi fondi investiranno in digital asset. I primi fondi lanciati in Europa, tra cui Buidl di BlackRock e quelli di Franklin Templeton, nonché i fondi europei di Spiko Sicav e Ondo Finance, sono fondi monetari, più semplici da gestire digitalmente. Questi fondi distribuiscono rendimenti e income tramite token, grazie alle blockchain permissionless, ovvero quelle pubbliche.

Il quadro regolamentare, integrato a livello europeo con il regolamento MICA (Markets in Crypto-Assets) per i cryptoasset e il Pilot Regime per la gestione dei registri DLT (Distributed Ledger Technology), facilita un'adozione sicura e regolamentata da parte delle istituzioni finanziarie.

Un elemento mancante è la valuta digitale, uno strumento monetario che faciliti il passaggio tra valute fiat e criptovalute. Attualmente, le stablecoin più comuni sono legate al dollaro. In attesa che si concretizzi il progetto di euro digitale della BCE (Banca Centrale Europea), operatori e banche stanno valutando l'adozione di e-money token o stablecoin.

Nel panorama italiano, diversi operatori del risparmio gestito stanno compiendo progressi significativi. Tra questi, Eurizon Capital Sgr sta definendo la strategia per un progetto di tokenizzazione di quote di fondi.



Altri attori come Banca Sella e Generali Investments sono impegnati in progetti simili. Franklin Templeton ha lanciato in Europa un fondo monetario tokenizzato, disponibile solo per investitori istituzionali. Société Générale si offre come partner per le istituzioni finanziarie che intendono intraprendere questo percorso.

Conio, grazie al suo progetto di utility token realizzato per Enel con la tokenizzazione della generazione di energia da fonti rinnovabili, permette ai clienti finali di utilizzare un wallet cripto, pronto per token simili, euro digitale e prodotti finanziari tokenizzati. BlockInvest, una startup partecipata da Crédit Agricole, offre una piattaforma specifica per la tokenizzazione delle quote di fondi, ottimizzando processi e riducendo i costi.