La bce taglia i tassi ma resta incerta sul futuro

Questo lascia intendere che potrebbero esserci ulteriori tagli in futuro, soprattutto se l'inflazione dovesse avvicinarsi all'obiettivo del 2%.

"La politica monetaria sta diventando sensibilmente meno restrittiva", ha dichiarato la BCE, modificando la precedente indicazione secondo cui i tassi rimanevano restrittivi. Nonostante ciò, un ulteriore taglio dei tassi ad aprile non è scontato. Alcuni membri del consiglio direttivo della BCE invitano alla cautela.

Christine Lagarde, presidente della BCE, ha sottolineato che l'ultima decisione è stata ampiamente condivisa, con l'unica eccezione del governatore della banca centrale austriaca, Robert Holzmann.

Lagarde ha poi aggiunto che la BCE non si impegnerà in anticipo su ulteriori interventi.

"Se i dati ci indicheranno che, per raggiungere il nostro obiettivo, la politica monetaria appropriata sarà quella di tagliare i tassi, lo faremo", ha spiegato Lagarde durante la conferenza stampa. "Se, al contrario, i dati indicheranno il contrario, allora non taglieremo e ci prenderemo una pausa". La BCE sta monitorando attentamente le trasformazioni delle regole fiscali annunciate da Germania e Commissione Europea, volte a stimolare gli investimenti in difesa e infrastrutture.

Questi cambiamenti, secondo Lagarde, potrebbero sostenere la crescita europea nel suo complesso. Parallelamente, la BCE ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2025, portandole allo 0,9%, un valore di poco superiore al ritmo dello 0,7% registrato l'anno precedente.

Allo stesso tempo, le stime sull'inflazione per quest'anno sono state riviste al rialzo, attestandosi al 2,3%, rispetto al 2,1% previsto tre mesi fa.

Nonostante queste revisioni, Lagarde ha confermato che la disinflazione nell'area euro rimane in linea con le aspettative e che l'inflazione dovrebbe raggiungere l'obiettivo del 2% all'inizio del 2026. Secondo la BCE, le revisioni al ribasso delle previsioni di crescita per il 2025 e il 2026 riflettono una diminuzione delle esportazioni e una persistente debolezza degli investimenti, in parte dovuta all'incertezza sulle politiche commerciali e ad un clima di incertezza più ampio. L'incertezza globale è un tema ricorrente nelle dichiarazioni di Lagarde.

La potenziale guerra commerciale con gli USA sta già spingendo le imprese a frenare gli investimenti, in attesa di capire quali misure verranno adottate nei confronti dell'Unione Europea e come i dazi imposti ad altri paesi potrebbero influenzare i flussi commerciali.



L'aumento della spesa pubblica potrebbe stimolare la crescita, ma anche alimentare l'inflazione.

Le aspettative di inflazione a lungo termine sono aumentate rapidamente, passando dal 2,05% all'inizio della settimana al 2,24% nella giornata di giovedì.

La BCE, tuttavia, non reagisce alle fluttuazioni di breve periodo, quindi questo cambiamento difficilmente influenzerà le decisioni immediate, anche se i policymaker ne terranno conto nelle prossime settimane.