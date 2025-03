La banca centrale europea (BCE) pronta a tagliare i tassi, ma il futuro è incerto

A complicare ulteriormente il quadro ci sono poi le recenti decisioni di Germania e Commissione Europea di rivedere le regole fiscali, aprendo la strada a maggiori spese per difesa e infrastrutture. L'attenzione è quindi tutta rivolta alla decisione della BCE e alla successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde, in programma alle 14:45.

I mercati stanno ancora metabolizzando le misure annunciate martedì dalla Germania, che hanno provocato vendite massicce sui titoli di stato tedeschi, un'impennata dell'euro ai massimi da quattro mesi e la migliore giornata per l'indice DAX da oltre due anni. I futures indicano un'apertura in rialzo per il DAX, mentre i futures sui Bund tedeschi a 10 anni sono in calo dello 0,7%, preannunciando un probabile calo dei prezzi dei titoli di stato una volta aperti i mercati.

Il rendimento del titolo tedesco a 10 anni, punto di riferimento per l'eurozona, è salito di oltre 30 punti base mercoledì, il rialzo giornaliero più consistente dal lancio dell'euro nel 1999.

Questa reazione, per lo più euforica, degli investitori alle manovre fiscali contrasta con la preoccupazione suscitata dalle politiche restrittive negli Stati Uniti. Giovedì, i mercati azionari asiatici hanno seguito il rialzo di Wall Street, alimentati dalla speranza che le tensioni commerciali possano allentarsi dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha esentato temporaneamente le case automobilistiche dai dazi.

Tra i principali eventi che potrebbero influenzare i mercati:

- Dati PMI di febbraio per eurozona, Germania, Francia e Regno Unito;

- Decisione sui tassi di interesse della BCE;

- Utili di Reckitt Benckiser, ITV e Merck KGaA.