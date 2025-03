Incertezza sui tassi: l'euro sale mentre Piazza Affari premia Fineco e penalizza Amplifon

Tra le materie prime, si registra un lieve calo per oro e petrolio, con il Brent a 69,15 dollari al barile.

A Piazza Affari, performance contrastanti per le blue chip: Finecobank brilla con un +8,1%, mentre Amplifon crolla del -15,67%. Il titolo della società di risparmio gestito beneficia degli ottimi dati sulla raccolta di gennaio, mentre la società leader nel settore degli apparecchi acustici delude con i risultati del 2024.

Tra gli altri titoli in evidenza a Milano: - Buzzi si conferma in crescita (+8,04%), dopo l'impennata di ieri, in vista dei massicci programmi di spesa tedeschi;

- STM guadagna il 4,52%;

- Nel settore bancario, si distingue BPER (+3,16%);

- Telecom Italia sale del 2,67%, dopo aver presentato i risultati dello scorso anno, che confermano il miglioramento del business post cessione di netco nella seconda metà dell'anno, come anticipato dai conti preliminari di febbraio;

- Nel settore auto, si segnalano Iveco (+2,53%) e Stellantis (+2,07%);

- Poste Italiane cresce del 2,43%, spinta anche dalla promozione a "overweight" da "neutral" da parte di JP Morgan;

- Leonardo avanza del 2,12%, dopo aver annunciato una nuova partnership con la turca Baykar nel settore dei droni.

Sul fronte opposto, pesanti ribassi per: - Inwit (-4,42%);

- Cucinelli (-3,73%);

- Diasorin (-3,36%);

- Saipem (-2,34%);

- Ferrari (-1,8%). Debolezza generalizzata per le utility.

Sul mercato obbligazionario, i rendimenti dei titoli di stato dell'area euro continuano a salire, con il BTP decennale che si è avvicinato al 4% nel corso della giornata. A fine seduta, il tasso si attesta al 3,93%, rispetto al 2,87% del Bund di pari durata, con uno spread stabile a 106 punti base.

I mercati finanziari si trovano quindi in una fase di incertezza, influenzati dalle prospettive sull'inflazione e dalle politiche monetarie delle banche centrali. Le performance delle singole aziende, come dimostrano i casi di Fineco e Amplifon, restano fortemente legate ai risultati specifici e alle aspettative del mercato.