Edilizia italiana in frenata: attività in calo a febbraio, ma cresce l'ottimismo





L'attività edilizia in Italia ha subito un brusco stop a febbraio, invertendo la tendenza positiva dei due mesi precedenti. Secondo l'indice HCOB PMI, il settore è tornato in territorio negativo, attestandosi a 48.2, in calo rispetto al 50.9 di gennaio. Questo calo è avvenuto nonostante un leggero aumento dei nuovi ordini, segnalando una situazione complessa per le imprese di costruzione.

Diversi fattori hanno contribuito a questa contrazione, tra cui la burocrazia e la debolezza della domanda.