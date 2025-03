Crollo del settore edile nell'eurozona: Pmi di febbraio segnala la contrazione più forte degli ultimi tre mesi

La flessione ha interessato le tre principali economie dell'eurozona: Germania, Francia e Italia. In particolare, la Francia ha registrato il calo più rapido, con un'accelerazione della contrazione rispetto al mese precedente. Anche la Germania ha visto un'intensificazione della crisi, mentre l'Italia ha subito la prima diminuzione dell'attività da novembre.

Il rallentamento ha colpito tutti i sottosettori monitorati: edilizia residenziale, commerciale e ingegneria civile. Il settore residenziale si conferma il più in difficoltà, mentre l'ingegneria civile ha subito il calo più rapido degli ultimi otto mesi. Anche l'edilizia commerciale ha registrato una notevole diminuzione dell'attività a febbraio.

La domanda di nuove costruzioni ha subito un forte deterioramento, anche se il ritmo della contrazione è leggermente rallentato.

La debolezza del mercato è evidente in Germania e Francia, mentre l'Italia ha registrato un aumento degli ordini per il terzo mese consecutivo.

Sul fronte dei prezzi, le pressioni sui costi per le imprese di costruzione si sono attenuate a febbraio, raggiungendo il livello più basso da novembre. Tuttavia, i prezzi applicati dai subappaltatori sono aumentati al ritmo più veloce da luglio, nonostante un calo nel loro utilizzo, dovuto a un peggioramento della qualità del loro lavoro.

Il calo dei nuovi ordini ha portato le imprese a ridurre il personale, estendendo il periodo di tagli al personale a due anni. Il tasso di riduzione è stato significativo, soprattutto in Francia e Germania, mentre l'Italia ha registrato un modesto aumento degli organici.

Anche l'acquisto di input da parte delle imprese di costruzione dell'eurozona è diminuito, prolungando la sequenza di contrazione a 33 mesi.

Tutte e tre le principali economie hanno ridotto l'attività di acquisto, con forti contrazioni in Germania e Francia. Il calo delle imprese italiane è stato solo marginale.

Nonostante la minore domanda di input, i tempi di consegna si sono allungati per il quarto mese consecutivo. I moderati peggioramenti nelle prestazioni dei fornitori in Francia e Italia hanno pesato sui tempi di consegna in tutta la regione, compensando un marginale miglioramento in Germania.

Le imprese di costruzione dell'eurozona rimangono pessimiste sulle prospettive di produzione per il prossimo anno, prevedendo un calo dell'attività complessiva. Tuttavia, il grado di pessimismo è il meno pronunciato da giugno 2024. Le aspettative tra le imprese italiane sono le più ottimistiche degli ultimi cinque mesi, in contrasto con il pessimismo sostenuto, anche se più attenuato, tra i costruttori tedeschi e francesi.



"Segnali spiacevoli provengono dal settore delle costruzioni dell'eurozona, poiché l'HCOB Eurozone Construction PMI di febbraio mostra un approfondimento della debolezza che non sembra destinata a svanire presto", ha commentato il Dottor Tariq Kamal Chaudhry, Economista presso Hamburg Commercial Bank. "La recessione ora comprende tutte e tre le principali economie dell'eurozona: Germania, Francia e Italia".

Chaudhry ha aggiunto: "La debolezza comprende tutti i sottosettori: edilizia residenziale, edilizia commerciale e ingegneria civile. L'edilizia residenziale è rimasta il fanalino di coda a febbraio, mentre l'ingegneria civile è diminuita al ritmo più veloce degli ultimi otto mesi. Anche l'edilizia commerciale ha visto un calo significativo dell'attività a febbraio. La debole domanda sembra ora influenzare lentamente l'andamento dei prezzi, anche se i prezzi degli input sono in leggero aumento.



In particolare, i prezzi dei subappaltatori sono di nuovo in aumento, nonostante un forte calo del loro utilizzo".

In conclusione, i dati del PMI di febbraio evidenziano una situazione di difficoltà per il settore delle costruzioni nell'eurozona, con contrazioni diffuse in tutte le principali economie e nei diversi sottosettori. Le prospettive per il prossimo anno rimangono incerte, con le imprese che si aspettano un'ulteriore diminuzione dell'attività, anche se con un grado di pessimismo leggermente attenuato rispetto ai mesi precedenti.