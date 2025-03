Come le tariffe di Trump hanno scosso Wall Street: analisi di una settimana turbolenta

Anche l'S&P 500 ha risentito della situazione, crollando dell'1,78% a 5.738,52. Il Nasdaq Composite ha registrato un calo ancora più marcato, precipitando del 2,61% a 18.069,26, entrando ufficialmente in territorio di correzione, definito come un calo del 10% rispetto al picco recente.

Questi ribassi arrivano in un momento in cui le tariffe imposte dagli USA sulle importazioni da Canada, Messico e Cina hanno destabilizzato i mercati finanziari dopo essere entrate in vigore questa settimana. In risposta, il Canada e la Cina hanno introdotto dazi ritorsivi, mentre il Messico ha annunciato che rivelerà contromisure nel fine settimana. Da inizio settimana, il Nasdaq ha perso oltre il 4%, mentre il Dow Jones e l'S&P 500 hanno subito cali rispettivamente del 2,9% e del 3,6% circa.

Tutti e tre gli indici si avviano verso la peggiore settimana da settembre 2024.

La giornata di giovedì ha segnato un ritorno alle vendite dopo che l'annuncio della Casa Bianca di un rinvio di un mese per le tariffe sulle case automobilistiche che vendono auto conformi all'accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada (USMCA) aveva alimentato un rally di ripresa mercoledì. Questa notizia aveva acceso le speranze degli investitori, che si aspettavano un'ulteriore attenuazione dei dazi, mitigando così l'impatto previsto sull'economia statunitense. Il presidente Trump ha annunciato che ulteriori beni canadesi e messicani prodotti in conformità con l'accordo USMCA avrebbero ricevuto un'estensione di un mese sulle tasse. Tuttavia, questa notizia non ha generato lo stesso slancio rialzista osservato nella sessione precedente, poiché l'incertezza sulla politica commerciale persiste.

Le preoccupazioni sono aumentate giovedì pomeriggio dopo che il segretario al Tesoro, Scott Bessent, si è espresso a favore delle tariffe, lasciando gli investitori incerti su quanto la Casa Bianca sarebbe disposta a compromettere sulla controversa politica nel lungo termine. Gli investitori sembravano esausti dal susseguirsi di dichiarazioni dei membri dell'amministrazione e dai cambiamenti alla politica tariffaria negli ultimi giorni.

L'S&P 500 ha toccato il punto più basso da inizio novembre durante la sessione. Gli indici principali hanno subito perdite consistenti: - Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,99% a 42.579,08; - L'S&P 500 è diminuito dell'1,78% a 5.738,52; - Il Nasdaq Composite è crollato del 2,61% a 18.069,26.

Le tensioni commerciali continuano a pesare sui mercati, alimentando l'incertezza e la volatilità.



Resta da vedere se le recenti concessioni della Casa Bianca saranno sufficienti a rassicurare gli investitori e a stabilizzare i mercati nel lungo termine, dopo una settimana di forti vendite.