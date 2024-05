La leadership e gli ESG guidano la classifica dei Top Manager Italiani di aprile 2024

Luigi Ferraris si mantiene stabile al settimo posto con un punteggio di 75.41. La sua leadership in Terna è stata caratterizzata da una forte attenzione alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica. Ferraris ha guidato con successo la transizione energetica dell'azienda, promuovendo iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare l'efficienza della rete elettrica nazionale.

La forza della moda e del design italiano

Brunello Cucinelli sale di una posizione, raggiungendo l'ottavo posto con un punteggio di 75.28. Il suo marchio di moda di lusso, noto per la sua etica e per il suo impegno nella sostenibilità, continua a prosperare sotto la sua guida. Cucinelli è ampiamente rispettato per il suo approccio olistico al business, che mette al centro il benessere dei dipendenti e la tutela dell'ambiente.

Giorgio Armani scende di tre posizioni, classificandosi nono con un punteggio di 68.67. Il suo impero della moda continua a lasciare il segno nel settore, con le sue iconiche creazioni che definiscono lo stile e l'eleganza italiana in tutto il mondo. Armani è anche noto per il suo impegno filantropico e per il suo supporto alle iniziative culturali.