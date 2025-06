Lo scontro tra Trump e Musk scuote Tesla, attesa per i dati sul lavoro USA

Non è tutto: aleggia anche la minaccia che Donald Trump possa tagliare contratti governativi multimiliardari concessi a SpaceX, l'altra grande creatura di Elon Musk. Una situazione complessa che mescola politica, affari e mercati finanziari su scala globale.

Al di là di questa saga politica di alto profilo, gli investitori non hanno dimenticato un appuntamento economico cruciale: l'atteso rapporto sui posti di lavoro negli USA, previsto più tardi nella giornata. Questa settimana ha già portato una serie di dati macroeconomici meno brillanti del previsto.

Questa serie di indicatori deboli ha lasciato i mercati un po' nervosi, temendo sorprese negative dal fronte del lavoro. Una debolezza inaspettata nel mercato del lavoro USA potrebbe spingere i membri della Federal Reserve a riconsiderare la loro strategia sui tassi di interesse.

La Fed è rimasta ferma da dicembre, osservando con attenzione l'impatto inflazionistico dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. Ma un segnale chiaro dal mercato del lavoro potrebbe cambiare le carte in tavola per il prossimo futuro.

Il confronto tra Trump e Musk non è stato privo di conseguenze più ampie per i mercati. Anche il prezzo del Bitcoin ha subito un calo del 4% in una notte. Molti investitori hanno iniziato a pensare che il supporto di Trump, apparentemente solido, non sia poi così garantito a lungo termine. Le azioni tecnologiche asiatiche hanno seguito l'andamento negativo di Wall Street. Questo ha contribuito a spingere la maggior parte delle borse regionali in territorio negativo. Un'eccezione notevole è stato il Nikkei giapponese, che è riuscito a chiudere in lieve rialzo dello 0,3%.

Nelle prime ore del mattino in Asia, si sono intravisti segnali che la tensione potesse diminuire leggermente. Donald Trump, interrogato da Politico sulla rottura, ha minimizzato con un "va bene così". Le azioni di Tesla, nel frattempo, si sono stabilizzate nelle contrattazioni after-hours. Sul fronte commerciale, la telefonata tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping ha offerto pochi spunti di ottimismo agli investitori; ha prodotto poco più di un accordo per continuare a dialogare in futuro.

Tornando ai dati sul lavoro USA, le previsioni più diffuse puntano su un aumento di 130.000 nuovi posti di lavoro nel mese di maggio. Il tasso di disoccupazione è atteso stabile al 4,2%. Per quanto riguarda la Federal Reserve, i mercati monetari scontano poche possibilità di un taglio dei tassi a luglio.



Invece, una mossa a settembre è data quasi per certa, con una probabilità intorno al 90%; un ulteriore taglio è atteso per dicembre.

L'inquietudine per un possibile dato sui posti di lavoro più debole del previsto ha mantenuto i mercati complessivamente sottotono. I futures su Wall Street sono rimasti sostanzialmente piatti. I mercati europei si preparano ad un'apertura in ribasso, con i futures sull'EUROSTOXX 50 in calo dello 0,2%. Nel mercato valutario, l'Euro ha raggiunto un massimo di sei settimane contro il dollaro, toccando 1,1495 nella notte. Ciò è avvenuto dopo che la Banca Centrale Europea (BCE) ha sì tagliato i tassi, ma ha contemporaneamente segnalato di essere vicina alla fine del suo ciclo di allentamento monetario. Anche per la BCE, gli investitori hanno ormai abbandonato l'idea di un taglio a luglio, mentre l'ultima mossa del ciclo è prevista per dicembre.