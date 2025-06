Eurostat: il commercio al dettaglio in Europa cresce ad aprile, ma il ritmo è modesto

Questi numeri seguono una crescita precedente, registrata a marzo 2025, pari allo 0,4% nell'eurozona e allo 0,3% nell'UE.

Guardando al confronto annuale, ovvero aprile 2025 rispetto ad aprile 2024, l'indice delle vendite al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario, segna un passo più deciso. L'aumento si attesta al 2,3% nell'area dell'euro e al 2,8% nell'intera Unione Europea.

Analizzando l'andamento mensile per settore nell'eurozona ad aprile 2025, emergono differenze:

- Il volume del commercio al dettaglio per i prodotti alimentari, bevande e tabacco è cresciuto dello 0,5%;

- Per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) si è registrata una diminuzione dello 0,3%;

- Le vendite di carburante per autotrazione nei negozi specializzati hanno visto un aumento dell'1,3%.

Nell'UE, la situazione settoriale mensile di aprile 2025 presenta variazioni leggermente diverse:

- Il volume per alimentari, bevande e tabacco è aumentato dello 0,9%;

- Per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) la diminuzione è stata minore, pari allo 0,1%;

- Il carburante per autotrazione nei negozi specializzati ha segnato un incremento dell'1,7%.

Tra gli stati membri per i quali i dati erano disponibili per il confronto mensile, gli aumenti più significativi nel volume totale del commercio al dettaglio ad aprile 2025 sono stati osservati in:

- polonia (+7,5%);

- slovacchia (+2,4%);

- svezia (+2,4%);

- belgio (+2,1%).

Le diminuzioni maggiori, sempre su base mensile, si sono invece registrate in:

- germania (-1,1%);

- malta (-1,0%);

- paesi bassi (-0,4%).

Spostando lo sguardo sul confronto annuale, aprile 2025 su aprile 2024, i settori nell'eurozona mostrano tutti un segno positivo:

- Alimentari, bevande e tabacco sono cresciuti del 2,2%;

- I prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) hanno segnato un aumento del 2,3%;

- Il carburante per autotrazione nei negozi specializzati ha visto un incremento del 2,9%.

Nell'UE, il quadro annuale per settore è simile, con crescite in tutte le categorie:

- Alimentari, bevande e tabacco sono aumentati del 2,3%;

- I prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) hanno registrato un solido +2,9%;

- Il carburante per autotrazione nei negozi specializzati è cresciuto del 3,9%.

Per quanto riguarda la performance annuale per stato membro (dove i dati erano disponibili), gli aumenti più elevati nel volume totale del commercio al dettaglio ad aprile 2025 rispetto ad aprile 2024 sono stati rilevati in:

- cipro (+7,7%);

- estonia (+6,2%);

- svezia (+5,7%).



Sono state invece osservate diminuzioni in:

- lussemburgo (-3,6%);

- slovacchia (-0,1%).

Questi numeri da Eurostat offrono una panoramica sull'evoluzione dei consumi in europa, evidenziando una ripresa annuale consolidata, ma un andamento mensile più contenuto e differenziato tra i vari settori e paesi dell'unione europea.