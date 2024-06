Turisti americani e britannici pronti a spendere in Italia: ecco quanto e come

La ricerca analizza i viaggi in Italia dei turisti provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, le loro aspettative di spesa e intenzioni di pagamento. I loro viaggi si svolgeranno soprattutto nel periodo estivo, con agosto e settembre come mesi di maggiore afflusso, attratti dalla cultura italiana, dai musei, monumenti e dai luoghi iconici come Roma, Firenze, Venezia e Milano. Un ruolo importante sarà rivestito dai pagamenti digitali, che risultano lo strumento più utilizzato sia dai turisti americani che britannici per gli acquisti nei grandi store e nei piccoli negozi, per l'accesso ai servizi di trasporto su lunga distanza e di mobilità pubblica urbana, così come per le spese di alloggio. Inoltre, il 31% dei turisti britannici e il 46% degli statunitensi ha pianificato un budget di spesa superiore rispetto allo scorso anno, con una spesa media di £ 1.960 per 2 persone per i britannici e $ 3.493 per 3 persone per gli americani. "L'accettazione dei pagamenti digitali sarà la chiave nei prossimi mesi per soddisfare bisogni e aspettative di questi viaggiatori, il cui arrivo è destinato a crescere sotto la spinta dei prossimi grandi eventi, come il Giubileo e le Olimpiadi di Milano Cortina," ha affermato Stoppani. "Visa è impegnata a garantire esperienze di pagamento facili, veloci e sicure; queste aiuteranno le piccole imprese e i negozi locali a non perdere opportunità di business".