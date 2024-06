Eurozona: commercio al dettaglio a volume in calo dello 0,5% ad aprile

A marzo 2024, il volume del commercio al dettaglio era cresciuto dello 0,7% nell’area dell’euro e dello 0,6% nell’UE.

Nell’aprile 2024 rispetto all’aprile 2023, l’indice delle vendite al dettaglio corretto per il calendario è rimasto stabile nell’area dell’euro ed è diminuito dello 0,1% nell’UE.

Confronto mensile per settore e per Stato membro

Ad aprile 2024, rispetto al mese precedente, il volume del commercio al dettaglio nell'eurozona è diminuito dello 0,5% per “prodotti alimentari, bevande e tabacco”, mentre per i “prodotti non alimentari” (escluso il carburante per autoveicoli) è diminuito dello 0,5%. 0,1%, diminuito del 2,2% per i “carburanti per autotrazione”.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio è diminuito dello 0,9% per “prodotti alimentari, bevande e tabacco”, per i “prodotti non alimentari” (ad eccezione del carburante per autoveicoli) è rimasto stabile, mentre per il “carburante per autoveicoli” è diminuito del 2,0%.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni mensili del volume totale del commercio al dettaglio sono state registrate in Lettonia (-3,3%), Cipro (-3,1%) e Danimarca (-2,7%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Slovacchia (+2,4%), Bulgaria e Austria (entrambi +1,9%) e Portogallo (+1,7%). L’Italia ha fatto registrare un -0,2%, la Germania un -1,2% e la Francia un -0,4%.