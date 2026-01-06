La corsa del FTSE MIB si ferma a 45.753: quali settori dettano il nuovo andamento?



A pesare sull'indice sono stati principalmente i settori bancario, energetico e automobilistico, fondamentali per l'economia italiana. Le azioni del comparto finanziario hanno subìto i ribassi più significativi, con gli investitori che mostrano cautela nell'analizzare le future politiche monetarie dell'area Euro. In particolare, due grandi nomi hanno registrato perdite consistenti:

- Monte dei Paschi di Siena (MPS) è scesa di oltre il 2%;

- Banco BPM ha ceduto anch'essa oltre il 2%.

Anche il comparto energetico ha risentito delle dinamiche globali. Eni ha perso lo 0,9%, annullando i guadagni della mattinata, influenzata da una generale inversione di rotta nei prezzi internazionali del petrolio. Nemmeno il lusso e l'automotive si sono salvati dalla pressione ribassista. Ferrari ha segnato un calo dell'1,0% e Stellantis ha fatto registrare una flessione più marcata, pari al 2,1%. Questi dati riflettono una profonda valutazione del mercato sulla domanda futura e sull'impatto dei costi di produzione.









Nondimeno, nonostante la debolezza diffusa, alcune stelle hanno brillato intensamente, segnalando precisi trend di investimenti che guardano al futuro e all'innovazione. L'attenzione degli operatori B2B si è concentrata sui titoli legati alla tecnologia e alla sicurezza, settori che continuano a beneficiare di mega-trend globali. La spinta più forte è arrivata dal settore dei semiconduttori. STMicroelectronics ha registrato un eccellente rialzo del 5,3%. Questo risultato è direttamente collegato all'andamento positivo del settore globale dei chip, un mercato che vede una domanda in costante crescita per l'AI e l'eCommerce. Le necessità di investimenti in tecnologia semiconduttori continuano a guidare la crescita di questo specifico segmento.





Un'altra performance eccezionale è stata quella di Leonardo. Il titolo ha proseguito con vigore il suo rally innescato il giorno precedente. La rinnovata enfasi sulla sicurezza internazionale, data dai crescenti rischi geopolitici in Europa e oltre, mantiene alta l'attenzione sulle azioni del settore difesa in Italia.



L'azienda è considerata un punto focale per il portafoglio degli investitori istituzionali che cercano esposizione in aree di spesa pubblica in espansione. Questi movimenti settoriali, contrapposti ai cali dei titoli tradizionali, offrono una visione sfumata della salute del listino italiano, evidenziando una chiara rotazione degli investimenti verso segmenti percepiti come più resilienti e strategici nel medio periodo.