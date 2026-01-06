L'ultima mossa di Bruxelles: 45 miliardi di euro per l'accordo Mercosur e il futuro dell'agricoltura





L'obiettivo è superare le resistenze che hanno bloccato la firma di questo trattato, le cui negoziazioni si protraggono ormai da oltre 25 anni. La presidente della Commissione ha formalizzato l’impegno in una lettera indirizzata sia agli Stati membri dell'UE sia alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Questo ingente finanziamento è concepito come una forma di compensazione strategica. Molti, infatti, temono che l’ingresso di importazioni provenienti dal Sud America possa generare una concorrenza sleale nel settore agricolo, soprattutto perché tali merci non sono sottoposte ai medesimi elevati standard ambientali e sanitari vigenti nell'Unione Europea.

Nel suo messaggio, von der Leyen ha specificato che i 45 miliardi di euro di fondi della PAC garantiranno la disponibilità di risorse aggiuntive a partire dal 2028 per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle comunità rurali. La cifra è significativa: costituisce circa due terzi dei fondi che saranno accantonati fino alla revisione intermedia del bilancio UE per il periodo 2028-2034.



Questo ammontare si aggiunge a una riserva preesistente di 6,3 miliardi di euro, già pensata per gestire eventuali gravi perturbazioni dei mercati agricoli internazionali.

L'accordo, siglato in linea di principio nel dicembre 2024 con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, mira a creare una vasta area di libero scambio transatlantica. Ciononostante, ha rivelato spaccature profonde a livello comunitario. Stati membri storicamente favorevoli all'apertura del commercio internazionale, guidati da Germania e Spagna, hanno esercitato forti pressioni per la ratifica immediata. Però, un gruppo influente, guidato dalla Francia, ha cercato attivamente di bloccarlo, preoccupato soprattutto per l'impatto economico sull'allevamento e sui prodotti sensibili.

Adesso, ogni attenzione è concentrata sull'Italia. Il sostegno del governo di Roma è matematicamente cruciale per la riuscita dell'operazione.



L'accordo richiede infatti l’ottenimento di una maggioranza qualificata tra gli Stati membri. È sufficiente una minoranza di blocco composta da soli quattro paesi che rappresentino il 35 per cento della popolazione dell'UE per far naufragare l'intero progetto.

Per affrontare la situazione, la Commissione ha convocato i ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea a Bruxelles. Si discuteranno i dettagli dei nuovi finanziamenti PAC B2028, assieme alle insistenti richieste francesi relative alla reciprocità negli standard di produzione e all'adozione di controlli più rigorosi sulle importazioni agricole sudamericane. La promessa della von der Leyen sulla flessibilità della PAC sembra aver riscosso successo. L'Italia parrebbe propensa a considerare questa nuova manovra finanziaria come una garanzia sufficiente a rassicurare i suoi agricoltori sui futuri redditi.

La Francia, comunque, ha affrontato nelle ultime settimane una crisi agricola interna molto acuta. Ciò ha reso il suo supporto estremamente incerto e l'ha portata a insistere per maggiori protezioni.



Non tutti sono convinti, e la resistenza resta tangibile. La situazione attuale dei paesi che hanno espresso una posizione chiara sull’accordo è la seguente:

- L'Ungheria e la Polonia hanno già manifestato la loro ferma contrarietà all'accordo;

- Il Belgio e l'Austria intendono astenersi dal voto.

Gli ambasciatori dei 27 Stati membri voteranno sull'accordo venerdì. Se dovesse ottenere il via libera, la presidente von der Leyen sarebbe pronta a recarsi in America Latina la settimana successiva per la firma definitiva di un trattato che mira a ridefinire il commercio internazionale in diversi settori, specialmente quello agroalimentare.