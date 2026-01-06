HCOB PMI Terziario: a dicembre l'indice rallenta ma è boom di nuovi ordini



Le aziende che hanno rilevato una maggiore attività hanno generalmente collegato i risultati a un aumento del volume di vendite e alla positiva acquisizione di nuovi clienti. Nonostante il rallentamento complessivo, il flusso di nuovi ordini ha continuato a sorprendere positivamente. Le commesse in arrivo hanno segnato il livello più elevato in ben 20 mesi. Questo evidenzia una solidità della domanda sottostante. Il costante miglioramento dell'andamento ordini B2B Italia ha avuto inizio già a febbraio 2025. L'espansione, benché stabile rispetto all'ultimo trimestre, ha mantenuto un ritmo robusto, il più forte da aprile 2024. Le indicazioni provenienti dalle aziende terziarie hanno sottolineato un generale aumento dell'interesse da parte della clientela.



I dati dell'indagine di fine anno confermano che è stato il mercato nazionale a sostenere maggiormente i miglioramenti della domanda. Le vendite estere, per contro, hanno segnato una lieve diminuzione. Alcune società hanno espresso posizioni ambivalenti: hanno notato maggiore interesse da parte dei clienti pur in un contesto di attenuazione delle vendite.



La crescita settore servizi italiano in termini di forza lavoro è stata contenuta a dicembre. Le assunzioni sono aumentate solo marginalmente. Questa cautela riflette l'equilibrio raggiunto tra il carico di lavoro e la capacità operativa. Il calo del lavoro inevaso è stato infatti leggero, un segnale che le aziende stanno gestendo efficacemente gli ordini senza accumulare ritardi significativi.



Sul fronte dei prezzi, il settore ha dovuto affrontare un nuovo, seppur meno intenso, rialzo della pressione media dei costi. Circa il 15% delle aziende ha riportato un incremento delle spese, spesso dovuto all'aumento dei salari, delle materie prime e di altri oneri. Solo il 2% ha registrato una riduzione. L'incremento, in ogni caso, è stato più debole rispetto a novembre e inferiore alla media storica, attenuando la preoccupazione per l'inflazione costi servizi 2025. Le aziende hanno comunque mantenuto la fiducia nelle condizioni della domanda, consentendo loro di trasferire parte dell'aumento dei costi sui clienti.



Ciò è avvenuto attraverso tariffe maggiori. E pure, i prezzi imposti dal settore terziario italiano ai clienti a dicembre hanno mostrato un aumento ridotto e lieve rispetto all'effettiva pressione dei costi sui margini. Guardando ai prossimi dodici mesi, la fiducia in una crescita futura, sebbene prevalente, ha subito una ulteriore flessione rispetto alla tendenza storica. Più di un terzo del campione intervistato si aspetta un aumento dell'attività nel 2026. Solo l'11% predice un calo. Le previsioni ottimistiche si basano su alcuni fattori chiave che dovrebbero alimentare la domanda futura:



- Le spese pubblicitarie mirate all'attrazione di nuovi clienti;



- L'impatto potenziale derivante dai Giochi Olimpici Invernali;



- Gli sforzi dedicati all'implementazione di nuovi software e strategie.



Il livello complessivo di ottimismo, pur restando elevato, è diminuito, suggerendo un approccio più cauto nell'affrontare l'inizio del nuovo anno per il comparto dei servizi.