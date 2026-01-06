HCOB PMI Terziario: a dicembre l'indice rallenta ma è boom di nuovi ordini

Il forte slancio che aveva caratterizzato il settore servizi italiano ha mostrato segni di affaticamento alla chiusura del 2025. L'attività, pur rimanendo in espansione, ha perso vigore dopo l'eccezionale crescita registrata nel mese di novembre, quando aveva toccato il picco più alto in 31 mesi. L'indice HCOB PMI attività terziaria Italia è sceso in modo significativo a 51.5 nel mese di dicembre, in netto calo rispetto al 55.0 del mese precedente. Questo dato chiude l'anno in territorio positivo, sopra la soglia di 50 che separa la contrazione dall'espansione. Ciononostante, il tasso di crescita è risultato modesto e al di sotto della media annuale, segnalando una prudenza crescente tra gli operatori.
Le aziende che hanno rilevato una maggiore attività hanno generalmente collegato i risultati a un aumento del volume di vendite e alla positiva acquisizione di nuovi clienti. Nonostante il rallentamento complessivo, il flusso di nuovi ordini ha continuato a sorprendere positivamente. Le commesse in arrivo hanno segnato il livello più elevato in ben 20 mesi. Questo evidenzia una solidità della domanda sottostante. Il costante miglioramento dell'andamento ordini B2B Italia ha avuto inizio già a febbraio 2025. L'espansione, benché stabile rispetto all'ultimo trimestre, ha mantenuto un ritmo robusto, il più forte da aprile 2024. Le indicazioni provenienti dalle aziende terziarie hanno sottolineato un generale aumento dell'interesse da parte della clientela.
I dati dell'indagine di fine anno confermano che è stato il mercato nazionale a sostenere maggiormente i miglioramenti della domanda. Le vendite estere, per contro, hanno segnato una lieve diminuzione. Alcune società hanno espresso posizioni ambivalenti: hanno notato maggiore interesse da parte dei clienti pur in un contesto di attenuazione delle vendite.
La crescita settore servizi italiano in termini di forza lavoro è stata contenuta a dicembre. Le assunzioni sono aumentate solo marginalmente. Questa cautela riflette l'equilibrio raggiunto tra il carico di lavoro e la capacità operativa. Il calo del lavoro inevaso è stato infatti leggero, un segnale che le aziende stanno gestendo efficacemente gli ordini senza accumulare ritardi significativi.
Sul fronte dei prezzi, il settore ha dovuto affrontare un nuovo, seppur meno intenso, rialzo della pressione media dei costi. Circa il 15% delle aziende ha riportato un incremento delle spese, spesso dovuto all'aumento dei salari, delle materie prime e di altri oneri. Solo il 2% ha registrato una riduzione. L'incremento, in ogni caso, è stato più debole rispetto a novembre e inferiore alla media storica, attenuando la preoccupazione per l'inflazione costi servizi 2025. Le aziende hanno comunque mantenuto la fiducia nelle condizioni della domanda, consentendo loro di trasferire parte dell'aumento dei costi sui clienti.
Ciò è avvenuto attraverso tariffe maggiori. E pure, i prezzi imposti dal settore terziario italiano ai clienti a dicembre hanno mostrato un aumento ridotto e lieve rispetto all'effettiva pressione dei costi sui margini. Guardando ai prossimi dodici mesi, la fiducia in una crescita futura, sebbene prevalente, ha subito una ulteriore flessione rispetto alla tendenza storica. Più di un terzo del campione intervistato si aspetta un aumento dell'attività nel 2026. Solo l'11% predice un calo. Le previsioni ottimistiche si basano su alcuni fattori chiave che dovrebbero alimentare la domanda futura:
- Le spese pubblicitarie mirate all'attrazione di nuovi clienti;
- L'impatto potenziale derivante dai Giochi Olimpici Invernali;
- Gli sforzi dedicati all'implementazione di nuovi software e strategie.
Il livello complessivo di ottimismo, pur restando elevato, è diminuito, suggerendo un approccio più cauto nell'affrontare l'inizio del nuovo anno per il comparto dei servizi.
".
Secondo Nils Müller, Junior Economist presso la Hamburg Commercial Bank, "Con il 2025 al termine, il settore privato italiano ha perso slancio. Con il manifatturiero scivolato di nuovo in contrazione, anche il terziario si è fortemente infiacchito, con l'Indice HCOB PMI del Settore Terziario Italiano sceso drasticamente a dicembre a 51.5, dopo un novembre che con 55.0 aveva segnato un record di crescita in più di due anni e mezzo. Se l'indice è rimasto superiore alla soglia di non cambiamento di 50.0, continuando a segnare una crescita, il tasso è stato modesto e più debole rispetto alla media dell'intero anno. Il rallentamento dell'attività si è avuto nonostante il notevole miglioramento delle condizioni della domanda. Il flusso di nuovi ordini è aumentato fortemente e al tasso più rapido in 20 mesi, alimentato soprattutto da clienti nazionali e da sforzi promozionali realizzati con successo. Gli ordini esteri sono diminuiti marginalmente, segnalando un continuo ma lieve arretramento delle vendite internazionali.
La crescita occupazionale è rimasta debole, con le aziende che hanno tenuto in equilibrio la capacità operativa e il carico di lavoro, mentre il lavoro inevaso ha continuato a diminuire. Le dinamiche dei prezzi offrono un qualche sollievo. L'inflazione dei costi è rallentata rispetto a novembre segnando un valore minore della media, anche se persistono le pressioni salariali e l'aumento delle spese operative. Le aziende terziarie sono riuscite a trasferire parte di questi costi, seppure l'inflazione dei prezzi di vendita è rallentata, portando pressioni sui margini. La fiducia resta positiva, con previsioni di una maggiore attività nel 2026 grazie all'investimento promozionale e ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, anche se l'ottimismo è scivolato ancora più in basso rispetto alla media storica. I dati PMI di dicembre indicano che il complessivo settore privato italiano entra nel 2026 con un valore di crescita intatto ma perdendo vigore. Ad alimentare l'espansione continua ad essere il terziario, sostenuto da una forte domanda nazionale, mentre il manifatturiero continua a frenare l'indice composito.
Con l'ottimismo che scivola via e la persistenza di fattore esterni sfavorevoli, le previsioni per l'inizio del 2026 si fanno più caute
".
