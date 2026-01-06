Espansione rallenta: il dato PMI eurozona dicembre 2025 mostra una crescita ma frenano Germania e Italia



Però, si è notato che l'occupazione ha registrato un leggero aumento e gli ordini inevasi sono diminuiti a un ritmo più rapido. Un elemento di forte preoccupazione per le aziende e gli investitori è l'accelerazione dell'inflazione dei prezzi d'acquisto. Questa è salita al suo massimo in nove mesi, riflettendo una pressione al rialzo più ampia sui costi in tutti i settori. Ciononostante, i prezzi di vendita sono rimasti stabili, replicando il tasso di incremento registrato a novembre. L'Indice HCOB PMI della Produzione Composita dell’Eurozona, una media ponderata tra manifatturiero e terziario, si è attestato a 51.5 a dicembre, in calo rispetto al record di 30 mesi toccato a novembre, che era stato di 52.8. Benché il ritmo si sia affievolito, l’indice principale rimane superiore alla soglia di 50.0, che separa la crescita dalla contrazione. La media degli ultimi tre mesi del 2025 si fissa a 52.3, confermandosi la migliore performance trimestrale dal lontano secondo trimestre del 2023. L'indebolimento della crescita economica settore privato UE registrato nel dato aggregato trova riscontro in quasi tutte le nazioni chiave.





Gran parte dei paesi dell'eurozona monitorati dal PMI composito ha mostrato una minore spinta espansiva. La Spagna rappresenta l'unica eccezione in questo quadro, dove l'attività economica del settore privato ha effettivamente accelerato rispetto a novembre. La Francia, invece, ha concluso l'anno in una fase di stagnazione, non riuscendo a mantenere la traiettoria di crescita che aveva ripreso a novembre. L'Italia, un altro pilastro fondamentale, ha mostrato soltanto un marginale miglioramento, un tasso di crescita che è stato il più lento in quasi un anno. La Germania, che pure era stata il motore principale dei robusti tassi di crescita dell'eurozona nel quarto trimestre, ha anch'essa registrato un’espansione meno intensa a fine 2025.

A dicembre, gli ordini ricevuti dalle aziende del settore privato sono cresciuti per il quinto mese di fila. L’aumento, però, è stato il più contenuto da settembre. La combinazione di una netta diminuzione dei nuovi ordini manifatturieri e il rallentamento della crescita delle vendite nel settore terziario hanno pesato sul risultato complessivo.



Un segnale particolarmente sfavorevole è giunto dagli ordini esteri, inclusi gli scambi all'interno dell'eurozona, che hanno segnato la riduzione più marcata da marzo 2025. Questa minore pressione della domanda ha concesso alle aziende di smaltire il carico di lavoro arretrato più rapidamente. Gli ordini inevasi sono calati a dicembre al tasso più rapido in tre mesi, un fenomeno osservato in entrambi i principali settori economici.

L’occupazione nel settore privato ha continuato ad aumentare, con un ritmo di creazione di posti di lavoro leggermente superiore a quello di novembre. Nondimeno, l'aumento complessivo degli organici è stato modesto, dovuto in parte ai continui tagli effettuati dal settore manifatturiero. Contemporaneamente, l’inflazione dei prezzi di acquisto, ovvero i costi che le aziende devono sostenere, è schizzata al livello più alto da nove mesi. Questo incremento è stato avvertito da imprese di entrambi i settori.

Però, l'aumento dei prezzi di vendita non ha subito variazioni rispetto al mese precedente, eguagliando il valore più debole da ottobre 2024 e lo stesso registrato a maggio 2025.



Per quanto riguarda le prospettive future, le aziende dell’eurozona si sono dichiarate meno ottimiste sui prossimi dodici mesi rispetto a novembre. Questa minore fiducia deriva soprattutto dal settore terziario. L’unico punto di luce in questo scenario è rappresentato dal manifatturiero, le cui aspettative di crescita si sono dimostrate le più positive in quasi quattro anni.

Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: “A dicembre, il settore terziario dell’eurozona ha indicato una crescita per il settimo mese consecutivo. Il tasso di espansione è rallentato ma il quadro generale si presenta positivo. La creazione occupazionale è stata maggiore ed i nuovi ordini sono rimasti sul territorio di crescita. Complessivamente, nel quarto trimestre la ripresa dei servizi ha preso vigore, il che costituisce una buona base per iniziare il nuovo anno con ottimismo. La Banca Centrale Europea continua a monitorare attentamente l’inflazione del terziario, ha affermato il presidente della BCE Christine Lagarde alla conferenza stampa sui tassi di interesse di metà dicembre, e giustamente dal momento che l’inflazione dei costi di dicembre di questo settore è di nuovo aumentata.

Questo a sua volta vuol dire che i salari, che costituiscono l’unità di costo maggiore per la maggior parte delle aziende terziarie, continueranno ad aumentare a tasso superiore alla media. A nostro parere, tale sviluppo, accompagnato da un’inflazione dei prezzi di vendita lievemente più alta, costituisce il motivo più importante per cui la BCE non ha operato nuovi tagli sui tassi di interesse e non sembra pianificarne futuri. La media del PMI composito del quarto trimestre è visibilmente più alta del terzo. In questo scenario, la crescita del PIL segnerà probabilmente un’accelerazione. Lo slancio decisivo viene dal terziario, mentre il manifatturiero è rallentato. Nel 2026, il settore dei servizi dovrebbe seguire un percorso di moderata crescita. Quello manifatturiero potrebbe beneficiare della maggiore domanda di attrezzature di difesa e macchinari edili, necessari tra le altre cose a implementare i progetti per le infrastrutture tedesche. Per questo, potrebbe di nuovo essere possibile pronosticare una crescita economica assai superiore all’1 per cento, ma certamente non sconvolgente”.



Classifica nazionale dell’Indice PMI della Produzione Composita di dicembre

- Spagna: 55.6 (massimo in 2 mesi);

- Irlanda: 53.6 (minimo in 3 mesi);

- Germania: 51.3 (flash 51.5 e minimo in 4 mesi);

- Italia: 50.3 (minimo in 11 mesi);

- Francia: 50.0 (flash 50.1 e minimo in 2 mesi).

