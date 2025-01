Mercati europei in rialzo oggi 6 gennaio, l'intelligenza artificiale guida la corsa

780 punti base. STM ha guidato la carica con un +7,9%, seguita da Stellantis (+3,91%) e Pirelli (+4,13%). Amplifon ha guadagnato il 5,54%, beneficiando anche della promozione di Morgan Stanley. Il settore del lusso ha visto buone performance con Moncler (+4,16%) e Cucinelli (+3,87%), così come il comparto bancario con Unicredit (+3,12%). "Siamo molto soddisfatti della risposta del mercato" ha affermato un analista di una importante banca d'affari.

Nonostante la chiusura delle banche per la festività dell'Epifania, gli scambi a Milano sono rimasti vivaci. L'attenzione si è spostata anche sull'accordo, in fase avanzata, tra il governo italiano e SpaceX, per servizi avanzati di sicurezza nelle telecomunicazioni. L'intesa, del valore di 1,5 miliardi di euro, dovrebbe durare 5 anni e rappresentare il più grande progetto del genere in Europa.

Anche se il governo ha confermato i colloqui, ha precisato che non sono state ancora firmate intese.

Lo spread tra il decennale italiano e quello tedesco è sceso a 112 punti base, da 117 di venerdì, mentre il rendimento del Btp decennale è rimasto stabile a +3,58%.

Europa in crescita, Parigi spicca il volo

Anche altri mercati europei hanno registrato performance positive. Parigi ha guadagnato il 2,24%, sostenuta dai dati positivi provenienti dalla Cina, dove il PMI dei servizi è salito a 52,2, il livello più alto da maggio. La zona euro ha visto un aumento del PMI dei servizi a 51,6, con l'Italia che si è distinta con un valore di 50,7. Francoforte è salita dell'1,58%, nonostante i dati sull'inflazione tedesca superiori alle attese. Amsterdam ha guadagnato lo 0,79% e Madrid l'1,34%. Vienna è stata più cauta con un +0,32%, mentre Londra è cresciuta dello 0,28%.

Oltreoceano, Wall Street ha mostrato un forte slancio, con i titoli delle società di semiconduttori in evidenza. Il gigante taiwanese Foxconn ha riportato risultati record, segnale della forte domanda di chip per l'intelligenza artificiale. Nvidia è salita del 4,93%.

Euro in recupero, petrolio stabile

Dopo le perdite della scorsa settimana, l'euro ha tentato di recuperare terreno nei confronti del dollaro, attestandosi a 1,039. I future del petrolio sono rimasti stabili, mentre il gas ad Amsterdam è sceso a poco più di 47 euro al MWh.

In sintesi, i mercati europei hanno mostrato un'ottima performance grazie all'interesse per l'AI e ai dati economici positivi, con Piazza Affari che si è distinta per la sua crescita. L'attenzione è ora focalizzata sui prossimi dati sull'inflazione dell'Eurozona e sulle prossime mosse delle banche centrali.