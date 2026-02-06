Perché l’investimento da 200 miliardi di Amazon in AI fa tremare Wall Street

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Il peso dell’annuncio si è esteso all’intero ecosistema dei semiconduttori, dove i produttori affrontano una serie di ostacoli.

- Nvidia ha registrato un ribasso del 15 % dalle ultime settimane di ottobre; le tensioni con OpenAI e i ritardi burocratici a Washington per le licenze dei chip H200 in Cina hanno alimentato l’incertezza;

- ARM, AMD e Qualcomm risentono della carenza di memorie HBM, poiché i fornitori hanno dirottato la produzione verso i data center dedicati all’AI, penalizzando il mercato dell’elettronica di consumo;

- Intel avverte che queste difficoltà potrebbero protrarsi fino al 2028, segnalando un impatto duraturo sui costi AI per le imprese;

Nel frattempo, l’industria alimentare si confronta con un calo di domanda in vista del grande evento sportivo. PepsiCo ha deciso di ridurre i prezzi fino al 15 % su Doritos, Cheetos e altri snack, puntando a riattivare i consumatori più sensibili al prezzo. Il CEO Ramon Laguarda ha dichiarato che le famiglie a medio reddito si trovano “sfinite” a causa dell’inflazione e dei nuovi farmaci per la perdita di peso GLP‑1, che spingono verso porzioni più piccole e scelte più salutari.

Sul fronte politico, il Regno Unito vive una crisi di leadership dopo le dimissioni di Peter Mandelson, coinvolto in una polemica su e‑mail riservate. Il Primo Ministro Keir Starmer ha ammesso di conoscere la vicenda al momento della nomina, provocando pressioni sulla sterlina e sui titoli di stato britannici. In Giappone, la Premier Sanae Takaichi ha indetto elezioni anticipate a soli tre mesi dal suo insediamento, cercando un mandato forte per riformare le politiche di spesa. Nonostante il suo alto indice di popolarità, i mercati rimangono cauti sulle prospettive di crescita.

Il panorama economico, dunque, è segnato da trend AI nel settore tecnologico che richiedono ingenti capitali, da tensioni geopolitiche che influenzano valute e titoli, e da una domanda dei consumatori in contrazione. Gli investitori, le imprese e i policy maker dovranno bilanciare opportunità e rischi in un contesto di incertezza globale.