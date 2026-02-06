I mercati finanziari globali tremano senza dati USA: la FED cambierà strategia?

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Secondo le ultime rilevazioni della società Challenger, Gray & Christmas, i licenziamenti USA annunciati a gennaio hanno toccato il picco più alto degli ultimi diciassette anni per questo mese. Un segnale di stress che non può essere ignorato. Questa debolezza strutturale spinge molti a scommettere su una svolta imminente per la politica monetaria della FED. Gli strumenti derivati mostrano un cambiamento radicale nelle aspettative degli investitori: la probabilità di un taglio dei tassi di interesse durante la riunione di marzo è balzata al 22,7%. Solo ventiquattr'ore prima, questa ipotesi era quotata appena al 9,4%.

La volatilità ha colpito duramente l'Asia, dove si sono vissuti momenti di autentico panico finanziario. In Corea, l'indice KOSPI è arrivato a perdere il 5%, costringendo le autorità a sospendere temporaneamente le contrattazioni per evitare il tracollo. In Giappone, al contrario, il Nikkei è riuscito a chiudere in territorio positivo con un progresso dello 0,6%, sostenuto dal clima di attesa per le elezioni domenicali. - Il mercato coreano ha reagito con estrema sensibilità all'assenza di dati americani;

- Le borse europee hanno aperto la sessione con cautela, mostrando futures in calo a Londra e una sostanziale parità a Francoforte;

- Gli investitori temono che la fragilità dei mercati emergenti possa aggravarsi senza un segnale chiaro dalla banca centrale americana.

Nonostante il clima di generale avversione al rischio, alcuni comparti speculativi hanno mostrato una sorprendente capacità di recupero. Dopo aver bucato la soglia dei 70.000 dollari, il Bitcoin ha rimbalzato con forza, riguadagnando circa quattro punti percentuali. Una dinamica simile ha interessato l'Argento, che ha annullato le pesanti perdite della vigilia tornando a scambiare in rialzo. Questi movimenti suggeriscono che, pur nel caos, esiste ancora una base di fiducia pronta a scommettere su un'inversione di tendenza degli asset rifugio.

Il comparto tecnologico rimane però sotto pressione a causa di pesanti decisioni aziendali. Le azioni di Amazon hanno subito un tracollo del 15% nelle fasi post-mercato. Il gigante dell'eCommerce ha infatti previsto un aumento massiccio dei propri investimenti tecnologici, con una crescita della spesa in conto capitale superiore al 50% per l'anno in corso. Gran parte di queste risorse sarà destinata allo sviluppo dell'AI, una scelta strategica lungimirante ma che spaventa chi teme un impatto immediato sulla redditività. La sinfonia dei mercati oggi è dissonante: tra la spesa folle delle big tech e l'incapacità politica degli USA di fornire dati certi, l'unica certezza rimane l'instabilità.



