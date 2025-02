Utili e dividendi record per Banca Mediolanum: un 2024 da incorniciare

Mi soffermo in particolare su tre dati record: l'utile di esercizio che raggiunge 1,12 miliardi di euro in crescita del 36% rispetto al 2023, l'ammontare complessivo raggiunto dalle masse amministrate pari a 138,5 miliardi di euro e la customer base ormai prossima ai due milioni". Il successo di Banca Mediolanum è attribuito alla sua capacità di attrarre risparmi, con un flusso totale netto di 10,4 miliardi di euro e una componente di risparmio gestito di 7,6 miliardi di euro. Doris ha sottolineato come il modello competitivo dell'azienda abbia espresso tutto il suo potenziale nel 2024. Inoltre, l'amministratore delegato ha annunciato un bonus straordinario di 2.000 euro per ciascuno dei 10.000 collaboratori, dipendenti di sede o family banker della rete: "Ho deciso insieme al consiglio di amministrazione di distribuire un bonus straordinario a ogni collaboratore".

La proposta di distribuzione del dividendo di 1 euro per azione sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti. Banca Mediolanum, con sedi in diverse città italiane come Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Verona, Treviso, Oristano, Messina e Lamezia Terme, ha una presenza internazionale significativa, con uffici in città chiave come New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo e Hong Kong.