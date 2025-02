Unicredit, Banco BPM e Generali: le mosse di una banca in espansione e la notifica sul Golden Power

La pre-notifica era stata inviata il 13 dicembre, seguita da incontri con il gruppo di coordinamento governativo. L'approvazione da parte del Governo, prevista tra metà e fine marzo, si affianca ai via libera necessari di Consob e BCE. Un tempismo che coincide con l'assemblea di UniCredit del 10 aprile, chiamata a deliberare, tra l'altro, sull'aumento di capitale necessario per finanziare l'OPS. Il Golden Power, inizialmente concepito per settori strategici e operazioni transnazionali, ha visto il suo ambito di applicazione notevolmente ampliato durante la pandemia, includendo anche operazioni tra imprese italiane a partire dal 2003. L'OPS su Banco BPM, che coinvolge anche Anima, rappresenta solo uno dei fronti aperti da UniCredit tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Un altro dossier di rilievo riguarda Generali, dove UniCredit ha recentemente acquisito una quota di circa il 4,1% del capitale. Questa mossa inserisce UniCredit nella contesa per la governance del Leone di Trieste, che vede contrapposti la cordata di imprenditori guidata da Caltagirone e Delfin, favorevoli a un cambio di leadership, e lo storico socio Mediobanca, che sostiene la continuità. L'assemblea di Generali dell'8 maggio, chiamata a rinnovare il Consiglio di Amministrazione, sarà il teatro di questa sfida. Mediobanca, con il 13,10% del capitale, si confronterà con i gruppi Delfin (9,93%) e Caltagirone (6,92%), che, pur agendo separatamente, superano insieme il 16%. In questo scenario, UniCredit, insieme al gruppo Benetton (4,8%), potrebbe giocare un ruolo decisivo.

Un terzo fronte per l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, è rappresentato dal dossier Commerzbank. L'obiettivo di creare una grande banca europea ha portato UniCredit ad acquisire una partecipazione del 9% nella banca tedesca, arrivando a detenere un 21% complessivo tramite strumenti derivati. L'istituto ha inoltre chiesto alla BCE l'autorizzazione per salire fino al 29,9% del capitale. Nonostante l'interesse per Commerzbank, le resistenze politiche incontrate hanno spinto UniCredit a concentrarsi sull'operazione Banco BPM, considerata un passo più agevole nel contesto domestico.