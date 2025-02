Stipendi in ritardo e buste paga errate: un problema per il 40% dei lavoratori

Il problema non è limitato alle piccole imprese, come si potrebbe pensare. Oltre la metà degli intervistati (53%) ha avuto almeno un problema con la busta paga nella sua carriera, il 50% negli ultimi due anni e quasi l'11% nel mese precedente al sondaggio. L'errore più frequente? Il ritardo nei pagamenti, con conseguenze pesanti per i lavoratori. Il 47% degli intervistati segnala "stress e ansia" come impatto principale. Il 23% indica la "pressione familiare" e il 37,6% è costretto a ritardare pagamenti importanti come bollette e affitti. Le donne sono più inclini a soffrire di ansia legata alla busta paga rispetto agli uomini. Il 52% delle dipendenti si sente stressata e ansiosa per un pagamento in ritardo, contro il 42% degli uomini. I giovani sono i più colpiti: oltre il 70% degli intervistati tra i 16 e i 24 anni ha riscontrato errori negli ultimi due anni, rispetto al 30% degli over 55.

Questo potrebbe essere dovuto a una maggiore mobilità lavorativa, sia per necessità che per scelta, tipica della Gen Z. Un dato curioso riguarda i lavoratori in smart working: solo il 17% ha riscontrato errori negli ultimi tre mesi, contro il 22% dei lavoratori in modalità ibrida o in presenza. Questo suggerisce che le aziende con una forte componente di lavoro da remoto potrebbero avere strumenti più precisi per la gestione dei pagamenti. "I dati di questo studio sono molto significativi", afferma Cristina Danelatos, CEO Area HR Innovation e IT Corporate di Zeta Service, azienda italiana specializzata in servizi HR e payroll. "In un contesto competitivo, è fondamentale per le imprese dimostrare trasparenza ed efficienza nell'elaborazione delle buste paga per trattenere i collaboratori.



Errori e ritardi minano la fiducia e il clima aziendale". Il problema non riguarda solo i dipendenti, ma anche i direttori HR, responsabili della selezione dei fornitori di payroll. Gli errori in questo ambito hanno ripercussioni significative sulla loro vita lavorativa. L'esternalizzazione del servizio payroll sembra garantire maggiore accuratezza: il 71% delle organizzazioni che si affidano a fornitori esterni riporta un impatto positivo sulla precisione delle buste paga. Quasi il 50% dei team HR dedica quasi un giorno lavorativo al mese alla correzione degli errori nei cedolini. "Quando i conti non tornano, l'HR Director deve renderne conto al CEO e al CFO", prosegue Cristina Danelatos. "Avere un buon fornitore significa avere un pensiero in meno. Per questo, con Zeta Service Payroll offriamo una visione olistica della funzione HR, che include la quadratura dei dati di paga per conciliare i numeri HR e Finance.



Ascolto, empatia e responsabilità sociale sono essenziali, soprattutto in un contesto in cui trovare professionisti competenti è sempre più difficile". La precisione nella gestione delle buste paga è un fattore cruciale per la competitività aziendale, e la ricerca di un rapporto basato sulla fiducia è uno dei punti centrali per la gestione del personale.