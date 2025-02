Santander: utile da record e maxi-riacquisto di azioni, vola il titolo in borsa

Questi numeri pongono Santander in una posizione di leadership nel panorama bancario europeo, superando anche la performance di BNP Paribas, che ha registrato un utile netto di 11,68 miliardi di euro. "Come abbiamo già dimostrato, superiamo i nostri concorrenti nei momenti difficili", ha dichiarato la presidente di Santander, Ana Botín, sottolineando la solidità del gruppo e la sua capacità di performare anche in contesti complessi. La crescita di Santander è stata alimentata dall'acquisizione di quasi 8 milioni di nuovi clienti, portando il totale a 173 milioni in tutto il mondo, e da un aumento del 4% dei depositi. Il prodotto netto bancario ha raggiunto i 46,67 miliardi di euro, in crescita dell'8% rispetto al 2023. Nonostante l'impatto della tassa straordinaria introdotta dal governo spagnolo, che ha comportato un accantonamento di 335 milioni di euro, Santander ha dimostrato una notevole resilienza.

In risposta a questi risultati, la banca ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni per 1,59 miliardi di euro, oltre al pagamento del dividendo, portando a 6,3 miliardi di euro il totale destinato agli azionisti. Gli analisti di Barclays hanno definito "solidi" i risultati del quarto trimestre di Santander, evidenziando le prospettive positive per il 2025 e il piano di riacquisto di azioni superiore alle attese. L'obiettivo di un rendimento del capitale proprio (ROE) del 17% entro il 2025 è considerato ambizioso ma raggiungibile. La strategia di Santander, focalizzata sulla crescita nei principali mercati e sull'efficienza operativa, sembra aver dato i suoi frutti, posizionando la banca come un attore chiave nel settore bancario internazionale e con prospettive di ulteriore crescita per il 2025.