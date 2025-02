Porro: Mondadori investe 6 milioni col progetto PLAI in startup sull'intelligenza artificiale

"Lo sforzo che Mondadori sta facendo sull'intelligenza artificiale è molto più grande", ha spiegato Porro. "Stiamo investendo in maniera massiccia e strutturata sulla formazione del nostro personale". Oltre 650 dipendenti sono stati coinvolti in percorsi formativi sull'AI e dotati di strumenti che ne integrano le funzionalità. È stato inoltre creato un tavolo di lavoro trasversale che coinvolge tutte le diverse Business Unit e alcune direzioni centrali di Mondadori. L'obiettivo è quello di condividere e aggiornare costantemente i progressi compiuti, in modo che le diverse aree editoriali del gruppo possano beneficiare delle esperienze maturate in altri settori. Porro ha poi espresso un certo riserbo sulle specifiche applicazioni sviluppate dalle startup selezionate: "Ce ne sono tre molto belle, però non voglio spoilerare".

Il manager ha anche sottolineato come, in altre industry, l'AI stia portando a cambiamenti organizzativi significativi. "Nella nostra non è ancora arrivata, ci stiamo attrezzando", ha affermato. "Non ci preoccupiamo della misurazione, vogliamo contaminare l'azienda e avere un vantaggio competitivo futuro". Un aspetto cruciale, ha evidenziato infine Porro, è la tutela del diritto d'autore, definito "sacro". Per questo Mondadori ha scelto di sperimentare l'AI in un "ambiente protetto", investendo in startup innovative attraverso l'iniziativa PLAI, con round di investimento diversi e specifici. L'iniziativa PLAI rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Mondadori, volta a cogliere le opportunità offerte dall'AI, preservando al contempo i valori fondamentali dell'azienda.