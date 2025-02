PLAI chiude il primo ciclo di accelerazione: le startup AI del gruppo Mondadori

"Il nostro obiettivo era creare un hub tecnologico per individuare iniziative innovative nei settori in cui operiamo, presidiare il settore della Gen AI come trendsetter, attrarre talenti e offrire nuovi prodotti e servizi ai nostri clienti. Possiamo confermare la validità della nostra scelta e il nostro impegno". Il percorso di accelerazione, durato quattro mesi, si è concentrato su quattro aree strategiche per il Gruppo Mondadori, con il coinvolgimento delle startup del BATCH 2024. Per l'area "Education", sono presenti: Equal Education, Paperbox Health e Pathway. Per l'area "Books & Publishing", sono presenti: Aidamask e Istory. Per quanto concerne l'area "Retail", sono presenti: Olivia e Stip. Per l'area "New Media & Advertising", sono presenti: AD cube, Ahilab e Similar. La prima edizione del programma ha visto l'organizzazione di oltre 25 workshop, 20 masterclass e 6 testimonianze di founder di successo, per un totale di oltre 50 sessioni plenarie e più di 100 ore di formazione.

Sono state inoltre dedicate 15 ore di coaching personalizzato, oltre 40 ore di supporto da parte dei "champion" e il coinvolgimento di 35 relatori. "Abbiamo selezionato le 10 startup del primo batch tra oltre 500 candidature", ha commentato Stefano Argiolas, Amministratore delegato di PLAI (nella foto a sinistra). "È stato coinvolgente lavorare con i leader dei settori partner dell'iniziativa e con i singoli team. Continueremo a sostenere lo sviluppo delle startup in qualità di soci, osserveremo la loro crescita e verificheremo futuri interessi congiunti di business". Le 10 startup selezionate rappresentano l'eccellenza nel campo dell'AI generativa applicata a diversi settori. PLAI, che significa "Percorsi Avanzati per l'Intelligenza Artificiale", ha fornito un percorso di crescita per queste realtà imprenditoriali.