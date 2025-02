Intelligenza artificiale in Italia: boom di adozioni e produttività nelle grandi imprese

Tra le aziende che hanno implementato tali strumenti, il 39% ha rilevato un aumento concreto della produttività. Un risultato importante, anche se quasi la metà del campione (48%) non ha ancora effettuato una valutazione quantitativa degli impatti. La ricerca, presentata durante il convegno "Artificial Intelligence, e questo è solo l'inizio", evidenzia anche la consapevolezza delle aziende italiane rispetto ai rischi di un utilizzo non controllato dell'AI. Oltre il 40% ha infatti introdotto linee guida e regole per l'utilizzo di questi strumenti, mentre il 17% ha vietato l'uso di tool non approvati, per evitare fenomeni di "Shadow AI". "Il 2024 è caratterizzato da una crescita costante dell'interesse e degli investimenti nell'Artificial Intelligence, in un contesto di mercato in rapida evoluzione", afferma Alessandro Piva, Direttore dell'Osservatorio Artificial Intelligence.

"I responsabili aziendali devono ora combinare approcci rapidi e flessibili con una strategia di lungo termine, che consenta di raggiungere obiettivi di produttività individuale, efficienza dei processi e innovazione di prodotti, servizi e modelli di business". "L'Intelligenza Artificiale ha dimostrato di poter raggiungere risultati che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili", spiega Nicola Gatti, anch'egli Direttore dell'Osservatorio. "I recenti sviluppi internazionali, come la competizione tra DeepSeek e OpenAI, mostrano però come questo sia ancora un campo di ricerca in forte evoluzione, soggetto a cambiamenti rapidi e significativi. Questo è il motivo alla base delle attuali politiche internazionali volte a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica, come la Fondazione FAIR, recentemente finanziata dal PNRR".

La ricerca dell'Osservatorio sottolinea come l'AI stia diventando sempre più pervasiva, con applicazioni che spaziano dall'analisi dei dati alla generazione di contenuti, fino al supporto decisionale. Le aziende italiane sembrano aver colto le opportunità offerte da questa tecnologia. L'adozione diffusa di strumenti di AI generativa e l'attenzione alla governance del loro utilizzo dimostrano una crescente maturità nell'approccio all'Intelligenza Artificiale, un fattore chiave per la competitività futura del nostro sistema economico.