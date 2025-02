Il disagio sociale torna a crescere: l'impatto dell'inflazione e del mercato del lavoro





Il nuovo anno si apre con un segnale di allerta per il tessuto socioeconomico italiano: l'Indicatore di Disagio Sociale (MIC) di Confcommercio a gennaio 2025 ha raggiunto i 10,2 punti, in aumento rispetto ai mesi precedenti. Un campanello d'allarme che merita un'analisi approfondita. Questo incremento è trainato principalmente da due fattori. Da un lato, l'accelerazione dell'inflazione, in particolare per i beni e i servizi di uso quotidiano come alimentari ed energetici, che ha visto un balzo al 2,1% a gennaio.