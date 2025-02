Il 2025 tra incertezze economiche e divergenze transatlantiche: quali prospettive?

A questo si aggiunge l'effetto ricchezza derivante dall'aumento dei prezzi degli immobili e dei titoli azionari. Le politiche di deregolamentazione e i tagli alle imposte, promessi dal Presidente Trump, potrebbero ulteriormente favorire gli investimenti. Al contrario, l'area euro si troverà ad affrontare una crescita più contenuta, frenata dalle difficoltà dell'industria e del settore delle costruzioni. Nonostante l'inflazione in calo, la spesa dei consumatori potrebbe risentire della scarsa fiducia delle famiglie, in un contesto di incertezza politica in Paesi chiave come Francia e Germania. Le previsioni indicano una crescita debole per queste nazioni e per l'Italia, mentre la Spagna potrebbe subire un rallentamento significativo. Un settore particolarmente in difficoltà è quello dell'industria automobilistica europea. Il 2024 ha già segnato un rallentamento, con una domanda stagnante e una produzione in calo.

Le nuove immatricolazioni hanno registrato una crescita minima, con un calo nella seconda metà dell'anno. Il 2025 si preannuncia altrettanto difficile, con la crescente concorrenza cinese e le incognite legate al mercato statunitense, dove potrebbero essere introdotte barriere doganali. L'elezione di Donald Trump ha introdotto un ulteriore elemento di instabilità, soprattutto per le economie emergenti. L'apprezzamento del dollaro e la fuga di capitali stanno mettendo a dura prova diversi paesi, in particolare quelli con un elevato debito in dollari. L'aumento dei tassi di interesse e il deprezzamento delle valute locali potrebbero portare a un rapido deterioramento delle condizioni economiche. Un esempio emblematico è il caso del Brasile, dove il real ha subito un forte deprezzamento nonostante l'aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Anche la Cina, nonostante una crescita ufficiale del 5% lo scorso anno, potrebbe affrontare un rallentamento significativo senza nuovi stimoli economici.

Le tariffe statunitensi rappresentano un rischio importante per l'economia cinese, con un impatto potenzialmente molto negativo. Nonostante le numerose incertezze, Coface prevede una leggera ripresa della crescita mondiale nel 2025, stimata al 2,7%. Questa revisione al rialzo è principalmente attribuibile alla resilienza dell'economia statunitense, che compensa la debolezza persistente dell'area euro. "Il Barometro di Coface offre ancora una volta una fotografia puntuale a livello mondiale dei rischi dei Paesi e dei settori", afferma Ernesto De Martinis, CEO della Regione Mediterraneo & Africa di Coface. "Ci sono dei segnali di miglioramento sul fronte della crescita mondiale, ma l’Italia è l’unico Paese occidentale che continua ad avere a livello generale un livello di rischio di insolvenza delle imprese elevato -seppur non alto- rispetto a nazioni più virtuose come la Francia, Germania e Spagna dove il rischio è basso.



Guardando ai settori, sarà necessario prestare una maggiore attenzione all’automotive e al metallurgico, dove il rischio è diventato molto alto". Le economie mondiali, le emergenti e l'industria dell'automotive sono a rischio, per le politiche degli Stati Uniti D'America e per il dollaro che sale.