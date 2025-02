HCOB PMI settore edile Italia: in rallentamento a inizio 2025

Nonostante il lieve decremento, questo dato rappresenta il secondo aumento mensile consecutivo dell'attività e si mantiene al di sopra della media di lungo termine (48,3). Le aziende coinvolte nell'indagine hanno indicato come principali fattori di crescita l'incremento dei nuovi ordini e l'avvio di nuovi cantieri. L'edilizia residenziale si conferma come l'unico sottosettore in espansione, con un tasso di crescita che ha raggiunto i massimi degli ultimi 32 mesi. Al contrario, l'ingegneria civile ha subito una contrazione significativa, mentre l'edilizia non residenziale ha registrato un calo dopo due mesi consecutivi di crescita. Il leggero aumento dell'attività a gennaio è stato accompagnato da un miglioramento della domanda da parte dei clienti. L'espansione dei nuovi ordini, la seconda consecutiva, è stata attribuita al successo di preventivi e alla stipula di nuovi contratti.

L'occupazione nel settore ha continuato a crescere per il quinto mese consecutivo, grazie all'aumento dei nuovi ordini. Le aziende hanno spesso assunto personale a tempo pieno per far fronte al carico di lavoro, anche se il tasso di creazione di nuovi posti di lavoro è risultato marginale, riflettendo il rallentamento nella crescita dei nuovi ordini. Parallelamente, si è registrata una riduzione dell'utilizzo di subappaltatori. Dopo quasi un anno, a gennaio si è osservato un aumento dell'attività di acquisto da parte delle imprese edili, strettamente legato all'andamento dei nuovi ordini. Tuttavia, anche in questo caso, l'incremento è stato solo marginale. Le prestazioni dei fornitori hanno subito un peggioramento, il più marcato degli ultimi dieci mesi, a causa di ritardi nei trasporti e carenze di materiali. Sul fronte dei costi, l'aumento dei prezzi di listino dei fornitori ha contribuito a mantenere alta la pressione inflazionistica, sebbene in misura più contenuta rispetto al periodo precedente e inferiore alla media storica.

Le prospettive future per le aziende del settore sono caratterizzate da un cauto ottimismo. Si prevede un aumento dei nuovi ordini e una ripresa dell'attività, grazie ai contratti già in essere. "La fiducia complessiva per i prossimi 12 mesi è in crescita, ma rimane debole se confrontata con il contesto storico". L'andamento del 2025 dipenderà da come si muoverà l'economia.

Secondo Jonas Feldhusen, Junior Economist presso Hamburg Commercial Bank, “L'HCOB PMI di inizio anno è rimasto comodamente al di sopra della soglia di 50 che separa l'espansione dalla contrazione, con una crescita leggermente più moderata da 51.2 a 50.9. Nonostante questo leggero allentamento, secondo gli ultimi dati HCOB PMI, i dati relativamente elevati sull'attività edilizia continuano a segnalare una crescita costante e senza grandi cambiamenti. L’edilizia residenziale rimane in particolare l'unico sottosettore in crescita, mentre quelli dell’edilizia non residenziale e dell'ingegneria civile hanno registrato ad inizio anno una riduzione dell'attività.



A gennaio, soprattutto il sottosettore dell'ingegneria civile è motivo di preoccupazione, con un calo particolarmente elevato e una flessione che persiste da quasi un anno. La ripresa complessiva del settore edile in Italia è sostenuta da un lieve miglioramento dell’andamento degli ordini. Per il secondo mese consecutivo, il maggiore numero di nuovi contratti ha incoraggiato le imprese edili a continuare ad assumere personale aggiuntivo. In riguardo ai subappaltatori, la situazione rimane tuttavia più complessa, con la domanda per i loro servizi in calo per il secondo mese mentre migliora la loro disponibilità. Questa dinamica sta portando a un graduale calo inflazionistico delle tariffe dei subappaltatori. In termini di forniture, non c'è stato alcun movimento significativo. L'approvvigionamento di materiale edile è rimasto fermo per diversi mesi e qualsiasi aumento degli acquisti di beni è stato collegato a nuovi ordini.



L'inflazione dei prezzi dei beni non rappresenta più una minaccia significativa, con i dati raccolti dall'indagine che indicano aumenti dei prezzi ben al di sotto di quelli osservati durante la crisi della catena di approvvigionamento post-pandemia e persino al di sotto della media storica. Nel complesso, l’attività di acquisto sembra si stia normalizzando”.