Borse europee in rally: tassi giù e utili in crescita, Milano sopra i 37.000 punti

A trainare il listino sono stati soprattutto gli acquisti sui titoli finanziari e su Buzzi (+7,02%). Francoforte ha toccato un nuovo record, con un balzo dell'1,61% a 21.899 punti. A spingere il Dax è stata soprattutto Siemens Healthineers (+5,9%), che ha presentato risultati trimestrali migliori del previsto. Anche Parigi (+1,47%) e Madrid (+1,68%) hanno registrato rialzi significativi, mentre Amsterdam (+0,62%) è stata più cauta. Londra (+1,18%), pur avendo segnato nuovi massimi storici in giornata, ha ridimensionato i guadagni nel finale. La Bank of England ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 4,5%, dopo una pausa di due mesi e le preoccupazioni per i recenti dati macroeconomici e l'inflazione. La decisione ha pesato sulla sterlina, anche perché la banca centrale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica del paese per quest'anno.

Sul fronte geopolitico, si registrano segnali di distensione, con i media russi che parlano di possibili colloqui tra Putin e Trump. In Medio Oriente, invece, la situazione rimane tesa. Wall Street, al contrario dell'Europa, ha mostrato un andamento più incerto. Il Dow Jones ha perso terreno (-0,27%), penalizzato da alcune stime deludenti, come quelle di Honeywell (-4%). Male anche i titoli dei semiconduttori, tra cui Qualcomm, Arm (-6,8%) e Skyworks Solutions (-25%). In controtendenza, invece, Ralph Lauren (+15%) ha brillato grazie a risultati trimestrali e previsioni positive. Amazon (+0.66%) ha presentato i suoi utili a mercati chiusi. Dal punto di vista macroeconomico, negli Stati Uniti è aumentato il numero di richieste di sussidi di disoccupazione, superando le attese.

Sul mercato valutario, il dollaro si è rafforzato nei confronti delle principali valute europee. La sterlina ha perso lo 0,7% dopo il taglio dei tassi della BoE, mentre l'euro ha ceduto lo 0,3% contro il biglietto verde. A preoccupare sono i prezzi del gas, che ad Amsterdam hanno superato i 55 euro al Mwh, toccando i massimi da due anni a causa del clima freddo e della riduzione delle riserve. I prezzi del petrolio sono in leggero rialzo, mentre l'oro rimane stabile sopra i 2.849,25 dollari l'oncia. A Piazza Affari, i titoli finanziari sono stati i protagonisti indiscussi della giornata, con le banche in particolare evidenza. Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha chiuso in rialzo dell'1,43% dopo una seduta volatile. L'attenzione degli investitori è rivolta anche alla possibile operazione di Mps su Mediobanca (+3,18%).



Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum (+2,89%), ha definito l'ipotesi "una bella sorpresa". Banca Mediolanum è socio storico di Mediobanca e non sembra intenzionata a intervenire in difesa di quest'ultima. Doris ha anche commentato il più ampio risiko bancario in corso, citando le operazioni di Unicredit su Commerzbank, Banco BPM su Anima, Unicredit su Banco BPM e, appunto, Mps su Mediobanca. Tra i titoli citati da Doris, Unicredit (+3,54%) e Banco BPM (+4,89%) hanno registrato rialzi significativi. Bene anche Bper (+4,36%), Popolare di Sondrio (+4,1%) e Unipol (+2,91%). In rialzo anche Intesa Sanpaolo (+2,98%) e Generali (+1,57%), mentre Anima ha limitato i guadagni (+0,5%).



In calo, invece, i titoli energetici e Leonardo (-2,83%). Tra questi, A2a (-2,21%), Snam (-1,15%), Enel (-0,86%) e Hera (-0,83%). Infine, sul mercato obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund si è ridotto a 107 punti base (-1,66%), con i tassi in calo. Il rendimento del Btp decennale è sceso al 3,45%, contro il 2,38% del Bund. L'euforia che ha caratterizzato la giornata di borsa è stata trainata da una serie di fattori positivi: una stagione degli utili societari superiore alle aspettative, il tanto atteso taglio dei tassi di interesse da parte della Bank of England.