Borse asiatiche in rialzo, l'ombra di Trump e l'AI spingono gli investitori alla cautela

Nonostante le incertezze legate alla nuova amministrazione del Presidente Donald Trump, i mercati hanno tirato un sospiro di sollievo. La situazione, per il momento, non sembra essere peggiorata, soprattutto per quanto riguarda la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner.

Questo clima ha contribuito a sostenere i mercati azionari globali e a contenere il dollaro, dando respiro alle altre valute, duramente colpite all'inizio della settimana.

Anche sul fronte cinese, la situazione appare sotto controllo. Nonostante le tariffe siano ufficialmente entrate in vigore e la Cina abbia reagito, la risposta di Pechino è stata "molto misurata". La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha fissato un punto medio dello yuan più forte del previsto, allontanando i timori di una svalutazione della moneta per compensare l'impatto dei dazi sulle esportazioni.

Lo yuan onshore si è mantenuto stabile intorno a 7,2766 per dollaro, mentre la sua controparte offshore è salita dello 0,07% a 7,2778. L'indice CSI300 cinese ha invertito le perdite iniziali, mentre l'indice Shanghai Composite ha guadagnato lo 0,13%.

L'indice MSCI più ampio dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, è avanzato dello 0,28%, mentre il Nikkei giapponese ha guadagnato lo 0,28%. I futures del Nasdaq sono saliti dello 0,04%, mentre quelli dell'S&P 500 sono aumentati dello 0,09%.

I tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in territorio positivo, ma i guadagni del Nasdaq sono stati limitati dai risultati deludenti di Alphabet, che hanno alimentato dubbi sui ritorni degli investimenti nell'AI.

I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi si sono avvicinati ai minimi di oltre un mese, mentre gli investitori valutano le prospettive dei tassi di interesse.

Il vicepresidente della Federal Reserve, Philip Jefferson, si è detto favorevole a mantenere i tassi di interesse invariati fino a quando non si avrà un quadro più chiaro degli effetti delle politiche dell'amministrazione Trump su tariffe, immigrazione, deregulation e tasse.

I trader hanno soppesato le sue parole con i dati economici contrastanti: un aumento più forte del previsto dei dati sui salari privati di ADP, ma una decelerazione a sorpresa nel settore dei servizi. L'aumento record delle importazioni ha anche ampliato il deficit commerciale degli Stati Uniti.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è rimasto pressoché invariato al 4,4201%, mentre il rendimento a due anni è salito leggermente al 4,1889%. I futures indicano un allentamento di poco più di 45 punti base da parte della Fed entro la fine dell'anno.

Sul fronte valutario, il dollaro ha perso terreno.



"La tendenza principale è stata la solida offerta di titoli del Tesoro statunitensi, con il dollaro che ha subito crescenti flussi di vendita nel complesso valutario del G10", ha dichiarato Chris Weston, responsabile della ricerca presso Pepperstone.

L'euro si è mantenuto sopra quota 1,03 dollari, attestandosi a 1,0398 dollari, mentre la sterlina ha registrato un massimo di un mese a 1,24995 dollari. La Banca d'Inghilterra annuncerà la sua decisione sui tassi, con un taglio dei tassi ampiamente previsto.

L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto a un paniere di valute, tra cui lo yen e l'euro, è sceso al minimo di oltre una settimana a 107,61. Lo yen è salito dello 0,3% a 152,11 per dollaro, sostenuto dalle parole di Naoki Tamura, membro del consiglio della Banca del Giappone, secondo cui la banca centrale dovrebbe aumentare i tassi di interesse a breve termine ad almeno l'1% entro la seconda metà dell'anno fiscale 2025 per contenere i rischi di inflazione.



Per quanto riguarda le materie prime, i prezzi del petrolio sono aumentati, stabilizzandosi dopo il calo del giorno precedente, in seguito all'aumento dei prezzi del petrolio di marzo da parte della compagnia petrolifera statale saudita. Il greggio statunitense è salito dello 0,32% a 71,27 dollari al barile, mentre il Brent è aumentato dello 0,23% a 74,78 dollari.

L'oro ha ripreso la sua corsa, avvicinandosi al record e attestandosi a 2.869,62 dollari l'oncia.