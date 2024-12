Vendite al dettaglio: luci e ombre a ottobre 2024, con un calo congiunturale





Un quadro contrastante emerge dai dati sulle vendite al dettaglio di ottobre 2024. Mentre si registra un calo congiunturale, la crescita tendenziale accelera, trainata da alcuni settori specifici e dalla grande distribuzione.

Calo congiunturale a ottobre

Ottobre 2024 ha visto una flessione nelle vendite al dettaglio, sia in valore (-0,5%) che in volume (-0,8%), rispetto a settembre. Questo andamento negativo ha interessato entrambi i comparti: beni alimentari (-0,7% in valore, -1,4% in volume) e beni non alimentari (-0,3% in valore, -0,5% in volume).

Un dato che, seppur negativo, va contestualizzato all'interno di un trimestre, agosto-ottobre 2024, che ha registrato una crescita complessiva dello 0,6% in valore e dello 0,3% in volume. Anche in questo caso, l'andamento è stato analogo per entrambi i settori merceologici.

Crescita tendenziale trainata da specifici settori

Guardando al confronto con ottobre 2023, emerge un quadro più positivo. Le vendite al dettaglio sono cresciute del 2,6% in valore e dell’1,5% in volume. I beni alimentari mostrano un incremento del 2,9% in valore, ma solo dello 0,4% in volume, mentre i beni non alimentari segnano un +2,2% sia in valore che in volume. All'interno di questo settore, però, le dinamiche sono eterogenee. Spiccano le performance positive di prodotti di profumeria e cura della persona (+6,4%) e di elettrodomestici, radio, tv e registratori (+6,1%).

businesscommunity.it/blog/images/06Dic2024Vendite_al_dettaglio_luci_e_ombre_a_ottobre_2024_con_un_calo_congiunturale' width='300' alt='Vendite al dettaglio: luci e ombre a ottobre 2024, con un calo congiunturale'>

Clicca per ingrandire l'immagine