Mercati asiatici in calo, focus sui dati sull'occupazione USA





I mercati asiatici hanno registrato un calo, influenzati dalle tensioni politiche in Corea del Sud, mentre gli investitori attendono i dati sull'occupazione statunitense che potrebbero influenzare le decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse.

Tensioni in Corea del Sud e dati USA

Le borse asiatiche hanno chiuso per lo più in ribasso, appesantite dalle incertezze politiche in Corea del Sud. L'indice KOSPI ha perso l'1,8%, anche se ha recuperato parte delle perdite dopo un presunto intervento delle autorità nel mercato valutario. La discussione sull'impeachment del presidente Yoon Suk Yeol ha generato preoccupazioni, ma le dichiarazioni di alcuni funzionari militari contro l'imposizione della legge marziale hanno contribuito a calmare gli animi.

In controtendenza, le borse cinesi hanno toccato i massimi delle ultime tre settimane, spinte dagli acquisti nel settore tecnologico in vista di un importante incontro politico la prossima settimana. Gli investitori guardano con attenzione ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti, attesi oggi. Le previsioni indicano una crescita di 200.000 posti di lavoro a novembre, un rimbalzo rispetto al debole dato di ottobre. Il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi al 4,2%. I mercati si aspettano un risultato che non sia né troppo forte né troppo debole, in modo da non compromettere le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre. Padhraic Garvey, responsabile della ricerca per le Americhe di ING, ha sottolineato l'importanza del tasso di disoccupazione: se rimarrà al 4,1%, il mercato del lavoro sarà considerato ancora solido; se aumenterà, emergeranno segnali di debolezza.

Il dollaro statunitense è sceso dello 0,6% rispetto alle altre valute, attestandosi vicino ai minimi delle ultime tre settimane. I Treasury sono rimasti per lo più stabili.

Materie prime

I prezzi del petrolio sono rimasti invariati, con il WTI a 68,30 dollari al barile, dopo che l'OPEC+ ha deciso di rinviare ad aprile l'aumento della produzione, evidenziando le preoccupazioni per la debole domanda. L'oro si è mantenuto in un range ristretto, in rialzo dello 0,2% a 2.638,22 dollari l'oncia.