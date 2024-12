Lotta all'obesità infantile nel Regno Unito: stop alla pubblicità di cibo spazzatura





Il governo britannico introduce nuove restrizioni alla pubblicità di cibo e bevande considerati poco salutari, mirando a contrastare l'obesità infantile. Una misura che segue l'esempio di altri paesi europei e che apre un nuovo capitolo nella battaglia contro un problema di salute pubblica sempre più preoccupante. Nel frattempo fate caso alle nostre di pubblicità...

Pubblicità off limits: nuove regole in arrivo

Patatine, bibite zuccherate, dolciumi: addio spot in tv prima delle 21 e online, niente da fare.

Il governo del Regno Unito ha deciso di imporre un giro di vite alla pubblicità di cibo spazzatura, con l'obiettivo di proteggere i bambini dall'influenza del marketing alimentare e promuovere abitudini alimentari più sane. La nuova legislazione, che entrerà in vigore prossimamente, limiterà in modo significativo la promozione di prodotti ad alto contenuto di zuccheri, grassi e sale, considerati tra le principali cause dell'obesità infantile. Un provvedimento esteso, forse in modo eccessivo – secondo alcuni critici – anche a prodotti come i fiocchi d'avena e i poppadom, a causa della formulazione delle restrizioni, che ha generato non poche polemiche. Il governo, però, appare determinato a contrastare quello che viene definito una vera e propria "bomba a orologeria" per il Servizio Sanitario Nazionale (NHS).

Obesità infantile: una sfida per la salute pubblica

L'obesità infantile è un problema crescente nel Regno Unito.

L'efficacia di questa misura, però, è ancora oggetto di dibattito tra gli esperti. Alcuni studi suggeriscono che la tassa abbia effettivamente contribuito a ridurre il consumo di bevande zuccherate, mentre altri sostengono che l'impatto sulla salute pubblica sia stato minimo. Resta il fatto che il problema dell'obesità infantile rimane una sfida complessa, che richiede soluzioni innovative e un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle famiglie.