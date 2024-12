Italia: tra record e stagnazione, un'analisi del 58esimo Rapporto Censis





Il 58esimo Rapporto Censis fotografa un'Italia in bilico, incapace di spiccare il volo nei momenti positivi e al contempo di sprofondare nelle crisi. Un Paese che, pur registrando record nell'occupazione e nel turismo, fatica a scrollarsi di dosso la stagnazione economica e sociale.

Un'economia a due velocità

L'Italia mostra segnali contrastanti. Da un lato, l'occupazione cresce, raggiungendo i 23.878.000 unità nella prima metà del 2024, con un aumento significativo rispetto al 2020 e al 2007.

Dall'altro, il divario con la media europea rimane ampio, con un tasso di occupazione inferiore di 8,9 punti percentuali. Un potenziale inespresso di 3 milioni di forze lavoro, se solo l'Italia si allineasse ai livelli europei. Il turismo, invece, vola, con 447 milioni di presenze nel 2023, trainato soprattutto dalla componente estera. Roma, da sola, supera i 37 milioni di visitatori. Eppure, la produttività nel settore terziario, cruciale per il turismo, è in calo. Un paradosso che evidenzia la necessità di investimenti mirati per migliorare l'efficienza e la qualità dell'offerta turistica.

Le sfide del mercato del lavoro

Il mercato del lavoro italiano si confronta con una crescente carenza di figure professionali specializzate. La difficoltà di reperimento riguarda il 45,1% delle assunzioni previste, con una forte incidenza nel settore sanitario. Infermieri, ostetrici, farmacisti e medici sono sempre più difficili da trovare, così come figure tecniche come idraulici ed elettricisti.