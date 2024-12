Eurozona: nel III trimestre PIL +0,4% e occupazione +0,2%





Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, nel terzo trimestre del 2024, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% sia nell'eurozona che nell'UE, rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2024, il PIL era cresciuto dello 0,2% in entrambe le zone.



Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,9% nell'area dell'euro e dell'1,0% nell'UE nel terzo trimestre del 2024, dopo il +0,5% nell'eurozona e il +0,8% nell'UE nel trimestre precedente.



Nel terzo trimestre del 2024, il PIL negli Stati Uniti è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente (dopo il +0,7% nel secondo trimestre del 2024).

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL è aumentato del 2,7% (dopo il +3,0% nel trimestre precedente).



L'Irlanda (+3,5%) ha registrato il più alto incremento del PIL rispetto al trimestre precedente, seguita da Danimarca e Lituania (entrambe +1,2%). Le diminuzioni più elevate sono state osservate in Ungheria (-0,7%) e Lettonia (-0,2%). Rispetto al trimestre precedente, L’Italia ha fatto registrare una variazione nulla, mentre la Germania un +0,1% e la Francia un +0,4%. Su base annuale, l’Italia ha staccato un +0,4%, la Germania un -0,3% e la Francia un +1,2% (effetto olimpiadi).

Componenti del PIL e contributi alla crescita

Le componenti del PIL si sono evolute nel terzo trimestre del 2024 come segue:



- la spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata dello 0,7% nell’area dell’euro e dello 0,6% nell’UE (dopo lo 0,0% nell’area dell’euro e il +0,1% nell’UE nel trimestre precedente),



- la spesa pubblica per consumi finali è aumentata dello 0,5% sia nell’area dell’euro che nell’UE (dopo il +1,2% nell’area dell’euro e il +1,1% nell’UE nel trimestre precedente),



- la formazione lorda di capitale fisso è aumentata del 2,0% nell’area dell’euro e dell’1,0% nell’UE (dopo rispettivamente -2,4% e -2,1%),



- le esportazioni sono diminuite dell'1,5% nell'area dell'euro e dell'1,2% nell'UE (dopo il +1,5% in entrambe le aree), e le importazioni sono aumentate dello 0,2% nella zona euro e dello 0,3% nell'UE (dopo il +1,1% in entrambe le aree).

La diminuzione più elevata dell'occupazione è stata registrata in Romania (-3,1%), Estonia (-1,2%) e Lettonia (-0,6%). L’Italia ha fatto registrare sul trimestre precedente un +0,5%, la Germania un -0,1% e la Francia un dato invariato. Su anno l’Italia ha staccato un +2,1%, la Germania un +0,1% e la Francia un +0,4%.