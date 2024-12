Confcommercio sui dati ISTAT di ottobre: consumi in bilico, ma Natale promette bene





L'andamento dei consumi si presenta altalenante, con un calo in ottobre dopo la crescita di settembre. Nonostante l'incertezza, Confcommercio intravede segnali positivi per le festività natalizie. Le vendite al dettaglio oscillano tra alti e bassi Secondo i dati Istat, le vendite al dettaglio hanno registrato una flessione in ottobre, dopo un aumento significativo a settembre. Questo andamento a "fisarmonica" riflette la fragilità della domanda di beni, mentre la spesa per i servizi sembra essere più dinamica.

Confcommercio, analizzando i dati, invita alla prudenza, sottolineando che nel bimestre settembre-ottobre si osserva comunque una crescita complessiva rispetto allo stesso periodo del 2023.

L'Ufficio Studi di Confcommercio suggerisce che le famiglie potrebbero aver anticipato gli acquisti rispetto allo scorso anno, influenzando così i dati mensili. Insomma, un'altalena, ecco cosa sembra questa situazione. Speranze per le festività natalizie Nonostante le oscillazioni, Confcommercio mantiene un cauto ottimismo per le vendite del periodo natalizio. Si prevede un aumento della spesa durante le festività, che potrebbe compensare le incertezze dei mesi precedenti. Questo scenario, se confermato, darebbe un respiro al settore del commercio al dettaglio, che ha affrontato un periodo complesso. Negozi di prossimità in difficoltà Un'ombra nel quadro generale è rappresentata dalla debolezza dei negozi di vicinato. Le vendite di questi esercizi commerciali hanno subito una contrazione nei primi dieci mesi dell'anno, evidenziando le difficoltà di un settore cruciale per il tessuto economico del paese.

È fondamentale trovare soluzioni per sostenere queste attività e garantire la loro sopravvivenza. E qui che si concentra l’attenzione di chi di dovere.